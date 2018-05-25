Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında D.G. Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan’a 250 bin euro, Marcio Mossoro’ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.