Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınız haberimizde. Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile Liverpool, Kiev'de karşı karşıya geliyor. Geçen senenin şampiyonu Real Madrid, ünvanını devam ettirmek istiyor. Liverpool ise flaş ismi Salah ile birlikte en son 2005'te kazandığı Şampiyonlar Ligi'ni 13 yıl sonra tekrar almanın peşinde. Peki Real Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, Ukrayna'nın Kiev kentinde 26 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarında olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

REAL MADRİD FİNALE NASIL GELDİ?

İspanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktı. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Juventus'u geçen real Madrid, yarı finalde ise Bayern Munih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

LİVERPOOL FİNALE NASIL GELDİ?

Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan lider çıktı. İngiliz ekibi son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Manchester City'i ve yarı finalde Roma'yı eleyerek finale yükseldi.

Real Madrid ile Liverpool 6. randevuda

Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev’e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007’den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Liverpool, 2’sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İkinci Real Madrid-Liverpool finali

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981’de Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Alan Kennedy’nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid’in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981’den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

Goller Salah ve Firmino’dan

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool’daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11’er gol kaydetti. İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.