Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hedef 1 Milyon Üye Projesi’nin önemine dikkati çekti. Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilen “Dönüşüm, Yeni Dönem” adlı sunumun ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, 1 Milyon Üye Projesi’nin Fenerbahçe’nin lokomotifi olduğunu belirterek, “Bu projeyi ilerletmek Fenerbahçelilerin görevidir. Bayrak sallamakla olmaz. 25 milyon taraftarımız var ve buraya 100 bin, 200 bin insanın üye olması lazım” dedi. Fenerbahçe’nin taraftarının sahip çıkmasıyla büyüyeceğini söyleyen Yıldırım, ‘Ben Fenerbahçeliyim ama bir şey vermem, yönetim kötü, antrenör kötü’ demekle olmaz. Basketbolun 30 milyon avro bütçesi var. Sponsor 11 milyon, saha gelirleri 3 milyon avro. Bu açığı kapatan taraftar olmalı. Kur artınca taraftar da ‘Bir şey veremeyiz’ derse hiçbir şey ilerlemez. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğerlerine de destek vermeliler” ifadelerini kullandı.



Seçimle ilgisi yok

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ise sunumda anlatılan projenin gelecek hafta yapılacak seçimli olağan kongreyle alakalı olmadığını söyledi. Gelecek hafta yapılacak kongrede yönetimin değişse bile bu projeyi devam ettirmesinin faydasına vurgu yapan Mosturoğlu, “Bu bir hayaldir. Öncelikle hayali ortaya koyduk. En üst limiti ortaya koyduk. Bu proje uygulamaya konulursa diğer kulüplerin ekonomik olarak önüne geçilir. Avrupa’da bütün takımlarımızla ilk 8 içinde olmalıyız. Bu hedefi tutturmalıyız” şeklinde konuştu.

Yıldırım’ı tanımamışım

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Bodrum’da sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Antik Tiyatro’da Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda taraftarla buluşan Koç, başkan Aziz Yıldırım’ı hedef aldı. Yıldırım’ın kendisini kapalı kapılar ardında “FETÖ’cü” olarak nitelendirdiğini belirten Koç, “Bugüne kadar başkanımızı hiç tanımamışım. Ama o da beni tanımamış ki Fenerbahçe için gözümü ne kadar karartabileceğimi fark etmemiş” şeklinde konuştu. Öte yandan futbol takımının sistemini baştan aşağı değiştireceğini belirten Koç, “Altı kişilik scout ekibimiz 100 kişilik bir oyuncu havuzu oluşturdu ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli hamleleri yapacağız” dedi. Fenerbahçe’nin tarihinde ilk defa şampiyonluk sayısında iki şampiyonluk geriye düşmesini de değerlendiren başkan adayı, “Bu hiçbir Fenerbahçelinin kabul edebileceği bir şey değil. Her başarısızlığı 3 Temmuz’a bağlamak bizi olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

SUNUMDAN...

Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık dönemde, kazanılan sportif başarılar ile yapılan tesisleşme yatırımlarını anlatılırken, kulübün mali yapısının 10 kat büyüdüğü savunuldu.

Yeni dönemde bütün branşlarda her sezon Avrupa’nın ilk 8 takımı arasında yer alınması, 2023’te gelirlerin yüzde yüz arttırılması gibi hedeflerin olduğu vurgulandı.

“Fenerbahçe ekolünün” oluşturulacağı ve Avrupa’nın ilk 10 kulübü arasına girileceği iddia edilen sunumda, “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi”ne de vurgu yapıldı.

“Futbol Yatırımları AŞ” adından bir oluşum kurulacağı ve buraya 5 tane İstanbul’dan pilot takımın katılacağı aktarıldı.

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosunun korunacağı, voleybolda ise yabancı oyuncu transferi altyapı sayesinde en aza indirileceği belirtildi.

FB TV’nin dışında sadece Fenerbahçelilere değil tüm sporseverlerin ilgisini çekeceği yeni bir dijital spor kanalının kurulacağı da sunumda yer aldı.