Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gelecek sezon planlamaları hakkında camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Vodafone Park Stadı’nda düzenlenen iftar yemeğinin ardından basın mensuplarıyla buluşan Başkan Orman hayallerini üç finalin süslediğini söyledi. Bir gün Beşiktaş’ın Avrupa Kupası kazanması dileğini her fırsatta dile getiren siyah-beyazlıların başkanı ‘artırımda’ bulundu. Gelecek sezon Beşiktaş’ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi Finali’nin Bakü’de yapılacağını hatırlatan Orman, “Azerbaycan’da şampiyonluğa ulaşırsak kendi stadımız Vodafone Park’ta düzenlenecek Süper Kupa Finali’ne çıkmaya hak kazanacağız. Bu iki final hayallerimi süslüyor. Hatta İstanbul’da yapılacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’nde de Beşiktaş’ı görebiliriz, neden olmasın?” diyerek yakın gelecekte çok büyük başarıları hedeflediklerini söyledi.



İkinci ‘Feda Sezonu’

Başkan Orman hayallerinden bahsetse de ekonomik olarak tedbirli davranacaklarının da mesajını verdi. Bu sezon şampiyon olamamaları sebebiyle ciddi bir gelirden mahrum kalmalarının yanı sıra, Devler Ligi’nde mücadele edemeyecekleri için de son iki sezondaki gibi kasalarının dolmayacağını belirten Orman, kemerleri sıkacaklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon futbol bütçesinin oyunculara verilen yıllık maaşlarla birlikte 82 milyon civarında olduğunu hatırlatan Başkan, yüzde 30 ila 35 arasında küçülmeye gitme kararı aldıklarını söyledi. Kulübün 112 senesinin toplamından daha fazla yatırım yapmalarına rağmen borcun 330 milyon dolar olduğunu ifade eden Orman “Futboldan elde ettiğimiz gelir yılda 78 milyon dolar. Gelirin çoğu borca gidiyor. Bu yüzden gelecek sezon bütçede daralmaya gitmemiz kaçınılmaz” dedi.

Güneşli günler yine gelecek

Takımın sezonu 4. olarak bitirmesinden sonra Şenol Güneş’in Beşiktaşla yollarını ayıracağı dedikoduları çıkmıştı. Başkan Fikret Orman ise Şenol Hoca’ya olan güvenini ve bağlılığını ortaya koyan bir benzetmede bulundu. Zaman zaman çok mutlu olduklarını, bazen de üzüldüklerini söyleyen Orman “Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Ama kimse merak etmesin Beşiktaş’ta ‘Güneşli’ günler yeniden doğacak diyerek gelecek sezon için Şenol Güneş’le yola devam etmekte kararlı olduklarını belli etti.

Burak açılımı

Burak Yılmaz’ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Fikret Orman “Biz onu geçen sezon taraftar istemedi diye almamazlık etmedik” diye konuştu.



Tuna görüşü

Şenol Güneş’i yardımcı hoca ile çalışmaya ikna ettiklerini söyleyen Başkan “Ama bu Tamer Tuna değil. Tamer Tuna ancak teknik direktör olarak gelir” dedi.



Atiba kalmalı

Atiba Hutchinson’un Beşiktaş’ın sembol isimlerinden biri olduğunu belirten Fikret Orman “Bir sene daha kalacak şekilde şartlarını düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.



Akbaba zor...

Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında görüşlerini dile getiren Orman “Emre Beşiktaş’a gelse direkt 11’de oynayabileceğinden şüpheliyim” dedi.



Mitrovic kalır

Brugge’a kiralanan Hırvat stoper Mitrovic’i takımda tutmak istediklerini söyleyen Orman, Arda Turan’a verilen 16 maçlık ceza için de “Arda’yı çok severim. Cezasının 10 maça düşmesi iyi oldu” dedi.