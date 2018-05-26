Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündemi meşgul eden transfer iddialarından biri de Burak Yılmaz... Tecrübeli golcü, Trabzonspor'dan sonra eski takımına dönecek mi? İşte o detaylar...

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferi için bekleme kararı aldı. Siyah-beyazlılar hem Trabzonspor ile olan iyi ilişkilerini bozmamak hem de mali zorluklar nedeniyle golcü futbolcunun transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Gelecek sezon iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ta 1 numaralı aday olan Burak Yılmaz'da önemli gelişmeler oldu ve siyah-beyazlılar son bir durum değerlendirmesi sonucu bu transferden şimdilik vazgeçti.



İşte Beşiktaş'ı durduran faktörler:

1- Trabzonspor Kulübü ile iyi olan ilişkileri bozacak bir hamlenin içinde olmayız.

2- Çin kulübünün ve Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacakları var. Zor bir pazarlık süreci var. Bu şartlarda bizim de pazarlığa dahil olmamız hem yanlış hem de mümkün değil... Burak bu sorunları kendi çözerse belki o zaman şartlar yeniden değerlendirilir.

3- Love ve Negredo verimli olamadı. Ancak Demba Ba ve Burak değişikliğinden önce bu ikilinin gitmesi gerekir.

Trabzonspor ile iki yıl daha sözleşmesi olan Burak Yılmaz, her sezon için 3 milyon 550 bin Euro garanti ücret alacak.

ORMAN'DAN TOSIC VE PEPE AÇIKLAMASI

Tosic'in satılmasının ardından diğer futbolcularına geldiği söylenen transfer teklifleri iddialarına da değinen Başkan, şunları söyledi:

“Pepe ve Ricardo ile alakalı henüz kulübe gelen resmi bir teklif yok. Haliyle bu konuda verilmiş bir kararımız yok. Tolgay için de öyle… Olursa o zaman konuşuruz. Mitrovic, Belçika'da iyi bir sezon geçirdi, kadronun önemli oyuncularından biri olacak, onu da satmayı düşünmüyoruz. Ama Boyko ve Aras ile yollarımızı ayıracağız, inşallah başka bir kulübe satarız.”