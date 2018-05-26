Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Şubat’taki Menemen Bld.-Afjet Afyon maçına tayin edilen hakem Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun maçtan önce kendisini telefonda tehdit ettiğini iddia ederek hakemliği bıraktığını açıklamıştı. Konuyu Futbol Federasyonu Etik Kurulu incelemiş, MHK Başkanı’nı dinlemeye imkân bulamamıştı. Hakem Yılmaz’ın şikâyeti ve sunduğu deliller üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma üzerine Namoğlu önceki gün ifade verdi. Riva’daki Polis Merkezine avukatıyla giden Namoğlu, iddia edildiği gibi Menemen Belediyespor yöneticileriyle görüşmediğini söyledi.