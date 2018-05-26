Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'sine Red Bull pilotu Daniel Ricciardo ilk sıradan başlayacak.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Red Bull takımı adına yarışan Daniel Ricciardo, 1.10.810'luk zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Kariyerinde ikinci kez sıralama turlarını zirvede bitiren Avustralyalı pilot, 2016 sezonunda yine Monaco'da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1.11.039'luk süresiyle ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu son şampiyon Lewis Hamilton ise 1.11.232'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

Yarın TSİ 16.10'da başlayacak Monaco Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.10.810

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.11.039

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.11.232

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.11.266

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.11.441

6. Estaban Ocon (Force India) 1.12.061

7. Fernando Alonso (McLaren-Renault) 1.12.110

8. Carlos Sainz (Renault) 1.12.130

9. Sergio Perez (Force India) 1.12.154

10. Pierre Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) 1.12.221