Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor Afyonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek ve Afyon Sakarya maçı şifresiz canlı anlatım izle gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşacaksınız.Türkiye 2.Lig Play Off Final maçında Sakaryaspor, Afyonspor ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Sakaryaspor Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi soruları araştırıyor. TFF 1. Lig'e yükselme adına bu akşam Sakaryaspor - Afyonspor maçı nefesleri kesecek. Mücadelenin galibi play off şampiyonu olarak bu sezon bir üst lige yükselme başarısı gösterecek. Futbols severler ise Sakaryaspor Afyonspor maçı canlı izle, Sakaryaspor Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi detayları araştırıyor.

Sakaryaspor, çeyrek finalde Bandırmaspor ile ilk maçta 1-1 berabere kalmış, rövanşta deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finalde Gümüşhanespor ile eşleşmişti. Gümüşhane'yi deplasmanda 4-1, kendi evinde de 2-1 yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek fina ilk maçında Sivas Belediye ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Afyonspor ise kendi evinde rakibini 3-2 geçerek yarı finalde Keçiören ile eşleşmişti. Keçiören'e kendi evinde 1-0 mağlup olan Afyon temsilcisi, deplasmanda 4-2 gibi bir skorla galip gelerek 1. Lig'e yükselmek adına Sakaryaspor ile birlikte finale adını yazdırabilmişti.

Sakaryaspor Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor Afyonspor Türkiye 2.Lig Play Off Final maçı TRTSPOR ekranlarında saat 21:25'te başlayacak. Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak.

Kırmızı kart gören Batuhan Karadeniz cezalı

Sakaryaspor'un yıldız golcüsü Batuhan Karadeniz, Gümüşhanespor ile oynanan yarı final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bu akşam oynanacak final maçında forma giyemeyecek. Play-Off maçlarında 5 gol kaydeden Karadeniz, son maçta gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak sahayı terk etmişti.

İki takımın da muhtemel 11'leri:

Sakaryaspor: Ercüment, Yasir, Tufan, Burak, Ferhat, Ramazan, Ferhat, Talha, Mahir, Beykan, Serdar

Afjet Afyonspor: Bekir, Türker, Bayram, Nazmi, Ali, İsmet, Yasin, Erdi, Aykut, Ersel, Abdülkadir

Sakaryaspor devleri saf dışı bıraktı

Beyaz Grup’ta normal sezonu 5. bitiren Sakaryaspor, Play-Off’ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor gibi sezonun güçlü ekiplerini saf dışı bırakmayı başardı. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig’den 2. Lig’e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012’de 1. Lig’de mücadele etmişti. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig’de boy göstermişti.