Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid ile Liverpool'u karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonar Ligi Final karşılaşmasında Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın sakatlığı ilk yarıya damga vurdu. Yıldız oyuncu Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadelede geçirdiği sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde oyunu terk etti.

Liverpool forması ile muhteşem bir sezonu geride bıraka Salah geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyebilir Gözyaşları içinde sahadan çıkan Mohamed Salah'ın sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Mohamed Salah'ın durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak.