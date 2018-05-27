Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak çok güzeldi. Hep benim yanımda olan taraftarlara önümüzdeki günlerde geleceğim hakkında gerekli açıklamaları yapacağım" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'un bu açıklamaları "Portekizli yıldız Real Madrid'e veda mı ediyor?" sorularının sorulmasına neden oldu.

İNGİLİZ DEVİYLE ANILIYORDU

Cristiano Ronaldo, sezon başında hakkında açılan vergi soruşturmaları sebebiyle İspanya'dan ayrılmayı düşünmüş ve Manchester United'a transfer olabileceği iddia edilmişti.