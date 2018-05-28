Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Çok iyi bir Beşiktaşlıdır” dediği Burak Yılmaz’ın transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor’dan maç başı prim ücretleri ve bonuslarla birlikte yılda yaklaşık 4 milyon avro kazanan golcü oyuncu, yeniden Beşiktaş’a dönebilmek için ‘Feda’ demek zorunda. Başkan Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, futbola ayrılan 82 milyon avroluk bütçeyi yüzde 35 azaltacaklarını duyurmuştu. Siyah-beyazlıların yüksek bedellerle transfer yapmayacağını belirten Fikret Orman, yıllık ücretlerde de bu tutumda olacaklarını söyledi. Trabzonspor’dan alacakları olması sebebiyle sözleşmesini feshetme hakkı elde etmesi beklenen Burak Yılmaz ile yapılacak görüşmelerde yıllık olarak 2,5 milyon avroluk teklif yapılacağı öğrenildi.

Love yolcu

Gol kralı unvanlı Vagner Love ile geçen sezonun devre arasında 2 milyon avroya anlaşan yönetim, Burak Yılmaz’a “Trabzonspor’daki şartlarla bizde oynayamazsın” diyecek. 32 yaşındaki golcü oyuncunun da Beşiktaş’ın sunacağı teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için iki tarafın da anlaşması yetmiyor. Beşiktaş’ın öncelikle yıllık ücretleri toplamda 6,5 milyon avroyu bulan Negredo ve Love ikilisinden kurtulması gerekiyor. Love için Flamengo ile anlaşma sağlandı. Brezilya ekibi, Beşiktaş’a 1,5-2 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Ancak Negredo ayak sürüyor. Yılda 4,3 milyon avroluk ücretinden dolayı kalmak isteyen İspanyol oyuncuya teklif de yok.