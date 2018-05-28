Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray taraftarı için bu sezon belki çok iyi başlamadı ama günün sonunda sarı-kırmızılılar ne istediyse oldu. 2017-18’e Igor Tudor yönetiminde giren Cimbom, ilk yarının sonlarına doğru üst üste başarısız sonuçlar almaya başlası. Tudor ile başarının gelmeyeceğini düşünen sarı-kırmızılarda “İmparator Fatih Terim” sesleri yükseldi. 18 Aralık’ta Tudor ile yolları ayıran Galatasaray yönetimi 21 Aralık’ta Terim ile anlaştı. Bu süreçte erken seçim kararı alınmıştı. Dönemin başkanı Dursun Özbek kendinden çok emindi rakip aday Mustafa Cengiz’e geçileceğini ihtimal vermiyordu. Taraftar ise sürpriz bekliyordu o sürpriz oldu ve Mustafa Cengiz 20 Ocak’ta Galatasaray’ın başkanı seçildi. Sonrasında herkes lig şampiyonluğuna odaklandı.



Söz verdiği gibi

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş’la girdiği çetin yarıştan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar iki yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşırken 21’inci mutlu son Galatasaray tarihinin en önemli şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Mustafa Cengiz, daha önce söz verdiği gibi mayıs ayında seçime gideceğini açıklamıştı. Mevcut başkan dışında eski başkan Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu da adaylığını açıklarken, taraftar baştan itibaren desteğini Mustafa Cengiz’e verdi. Cengiz başkan olarak girdiği seçimden oyların yüzde 52’sini alarak zaferle ayrıldı ve Galatasaray taraftarının bir isteği daha yerine gelmiş oldu.

Muslera tebrik etti

Galatasaray’da gerçekleştirilen seçimli kongrede Dursun Özbek ve Ozan Korkut’a büyük fark atan Mustafa Cengiz ve yönetimi sarı kırmızılı takımın yeni yönetimi oldu. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ı sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile kutladı.



Önce Nagatomo

Galatasaray yönetimi, taraftara seçim hediyesi olarak öncelikle Japon futbolcu Yuto Nagatomo’yu düşünüyor. Sarı-kırmızılılar bonservisi Inter takımında bulunan Yuto Nagatomo için 3 milyon avroyu gözden çıkarırken Abdurrahim Albayrak da bu transfer için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını duyurmuştu.

Sakinlik ve sağduyu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2.525 oy alırken, en büyük rakibi Dursun Özbek’i ikiye katlayıp farkla koltuğunu korudu. Tepki oylarını tercih oylarına çeviren Cengiz’e seçimi kazandıran etkenler neydi:

1- Taraftar onu çok sevdi

Cengiz, taraftarla çok iyi iletişim kurdu. Döneminde şampiyon olunması ona olan sevgiyi artırdı. Cengiz şampiyonlukta en büyük katkının Terim ile taraftarda olduğunu söyledi, gönüllere girdi.

2- Sakin kaldı

Asla yüz yüze polemiklere girmedi. Sakin kaldı. Üslubunu hiç değiştirmedi. Doğru ve yapıcı bir dil kullandı.

3- Küskünleri kazandı

Mali Genel Kurulda daha önce ibra edilmeyen Adnan Polat’a çağrı yaptı. Geç kalınmış bu çağrıya Polat da kulak verdi ve seçimde Mustafa Cengiz’i destekledi.

4- Soru işareti oluşturmadı

Özbek, ocak ayında yaptığı hatayı mayısta da devam ettirdi. Galatasaraylılığı sorgulanan bir ismi arka planda yanında tutmayı sürdürdü. Cengiz ise sarı-kırmızılıların sevgilisi Abdurrahim Albayrak olmak üzere camiada soru işaretleri oluşturmayan isimlerle yola devam etti.