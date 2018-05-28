Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Ünal

2017-18 sezonunda futbolda şampiyon takımlar, küme düşenler, Süper Lig’e çıkanlar belli oldu. 34 hafta boyunca onların düdükleri puan cetvelini belirledi. Tartışmasız en fazla eleştiriyi onlar aldı, en fazla hakareti, küfrü onlar yedi. Ama sezon sonunda adalet büyük ölçüde yerini buldu. Süper Lig kadrosunda toplam 22 hakem var. Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve play-offlar maçlarında görev aldılar. TFF’nin bu 22 hakem için bu sezon kasasından çıkan toplam para 7 milyon 784 bin 355 TL oldu. Bu da 7 Mayıs’ta sonuçlanan mahkeme kararında Fatih Terim’in TFF’den almaya hak kazandığı 9 milyon TL’lik tazminattan bile az bir rakam anlamına geliyor.



Zirve yine Palabıyık’ın

Ayrıca bu yıl hakemlere VAR denemelerinde de ücret ödenmedi. Yıllık 425 bin TL kazançla Ali Palabıyık zirvede yer alırken, Cüneyt Çakır 375 bin TL ile 9’uncu sırada kaldı. 34 haftada 41 maçta görev alan Mustafa Öğretmenoğlu da bu arkadaşlarına fark attı. Ali Palabıyık bu sezon düdük çaldığı 26 Süper Lig maçı dışında hiçbir alt kategorideki müsabakalarda görev almadı. Diğer hakemler TFF 1. Lig, Türkiye Kupası, alt ligler, play-off’lar ve 4. hakemlik gibi çok sayıda karşılaşmada görev yaptılar. Ali Palabıyık geçtiğimiz sezonun da en çok para kazanan hakemi olmuştu.