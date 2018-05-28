Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'da mevcut başkan Ali Ay, kongrede yeniden başkan olarak güven tazeledi.



"SAMET AYBABA İLE ANLAŞTIK"



Ali Ay, gelecek sezonda takımı Samet Aybaba'ya emanet edeceklerini belirterek, "Samet Aybaba ile görüştük, son noktayı koyacağız. Büyük ihtimalle oldu gibi." şeklinde konuşmuştu.



Bugün yapılan görüşmelerin ardından Bursaspor'un Samet Aybaba'yla 3 yıllığına anlaştığı ifade edildi. Geçen sezon Sivasspor'u çalıştıran Samet Aybaba, ikinci kez Bursaspor'un hocası oldu.