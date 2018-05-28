Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İran maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek, Türkiye İran maçı S Sport canlı izle gibi merak ettikleriniz burada. A Milli Futbol Takımımız, İran ile özel maçta karşılaşıyor. Futbol severler ise Türkiye İran maçı canlı skor kaç kaç, Türkiye İran maçı hangi kanalda, Türkiye İran maçı saat kaçta, Türkiye İran maçı S Sport izle gibi detayları araştırıyor. Dünya Kupasına B Grubu'ndan katılacak İran, ısınma ve takım içi uyumu sağlama amacıyla Milli Takımımız ile özel maçta karşılaşıyor. Bu akşam oynanacak Türkiye İran maçı için futbol severler, ''Türkiye İran maçı saat kaçta, Türkiye İran maçı hangi kanalda, Türkiye İran maçı canlı skor kaç kaç, Türkiye İran maçı S Sport izle'' gibi detayları araştırıyor.

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Türkiye İran maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 21:15'te başyayacak Türkiye İran maçı S Sport TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İRAN MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Serkan, Şener, M.Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk

İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

TÜRKİYE İRAN MAÇINA DOĞRU

İranlı eski futbolcu Muhammed Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." dedi.

Takavi, İstanbul'da bugün oynanacak Türkiye-İran maçı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Türk ve İran futbolunun profesyonel yapısının mukayese edilemez olduğunu belirterek, "Türk futbolu, donanım, profesyonel ve taktik altyapısı bakımından İran'ın önündedir. Türkiye'deki Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri buna en iyi örnek. İki takımın profesyonel yapısı İran futbolundaki herhangi bir kulüple karşılaştırılamaz." diye konuştu.

İki ülkenin komşuluğunun da göz önüne alındığında fiziksel olarak birbirine benzediğini dile getiren Muhammed Takavi, "Bu benzerlik İran'ın batısında daha belirgindir. Tebriz Traktör Sazi daha önceden bu özelliğe sahipti ve oynadığı futbol Türk futboluyla benzerlikler sergiliyordu. İran aynı zamanda fiziki açıdan Asya'daki en güçlü takımlardan biridir ve daima bu yolla sonuca ulaşmayı da başarabilmiştir. Teknik açıdan bu iki takımı kıyaslayamayız. Türkiye teknik açıdan önde." değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Türkiye’deki futbol tarihi ve seviyesi ile ilgili Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamamasını değerlendiren Takavi, "Türkiye Asya'da olsaydı her yaptığı müsabakada tüm takımlara dört ya da beş gol atabilirdi, ancak daha güçlü Avrupalı takımların varlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılma ihtimali de zorlaşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle savunma yaparak gol yememeyi hedeflediğini, daha sonra gol bulabilmek için hücuma geçtiğini değerlendiren Takavi, İran'ın da son zamanlarda Asya'da aynı taktiği kullandığını söyledi.

Takavi, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki hedefleri hakkında ise şunları kaydetti:

"İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, İran'ın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu yüzden İran'ı zorlayabilecek takımlarla yaptığı müsabakalarla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin İran'ın bulunduğu gruplardaki takımlardan İspanya, Portekiz ve Fas'a benzeyip benzememesi bu açıdan önem arz etmiyor. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin, taktik ve teknik yetenekler açısından İran’a baskı uygulayabileceğine kuşku yoktur. İran, Türkiye ile yapacağı müsabakada savunma sistemini İspanya ve Portekiz gibi büyük rakiplere karşı test etmek istiyor. İran'ın Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakiplerinden daha yüksek fiziki güce sahip olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin fiziki gücünü devre dışı bıraksak bile Türkiye taktik açıdan da İran'a baskı uygulayabilecek kapasitededir."

İranlı eski futbolcu Takavi, ülkesinin Dünya Kupası'nda Portekiz ve İspanya gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun tarzını benimseyeceği hakkında ise "İran, son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığı futbolu oynamaya çalışacaktır." şeklinde görüş belirtti.

- 7. randevu

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına yarın çıkacak.

İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran’ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

- İlk maç 1950’de

Türkiye ve İran ilk kez, 28 Mayıs 1950’de İstanbul’daki İnönü Stadı’nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmıştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 6-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye’nin gollerini Reha Eken (3), Lefter Küçükandonyadis (2) ve Halit Deringör attı.,

- Maçlar

Türkiye ile İran A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

20.01.1974 Karaçi RCD Kupası 1-0

17.09.1969 Ankara RCD Kupası 4-0

26.11.1967 Dakka RCD Kupası 1-0

16.03.1966 Tahran RCD Kupası 0-0

25.07.1965 Tahran RCD Kupası 0-0

28.05.1950 İstanbul Özel 6-1

A Milli Futbol Takımı, İran ile yarın İstanbul’da yapacağı hazırlık maçıyla 558. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 264’ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplasmanda, 239’u evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 557 karşılaşmanın 479’unu Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 557 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- Başakşehir’de ikinci milli heyecan

Türk Milli Takımı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki ikinci maçını İran ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip bu statta ilk maçını Yunanistan ile oynamıştı. Türkiye, o karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanmıştı.

- Milliler 2,5 yıl sonra İstanbul’da

A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul’da bir maça çıkacak.

İstanbul’daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015’te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye’deki son 11 maçının 7’sini Antalya, 3’ünü Eskişehir, birini de Konya’da yapmıştı.

- Lucescu dönemindeki 9. maç

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 9. maçına İran karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017’de 2 1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna’ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan’ı Eskişehir’de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya’ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk’a Antalya’da 3-2 yenilirken, sahasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti. Milli takım son hazırlık maçında ise deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

- Mayıs ayında 21 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde mayıs ayında 54 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip 54 karşılaşmada 21 galibiyet, 22 yenilgi ve 11 beraberlik aldı.

Milli takım, bu karşılaşmalarda 68 gol atarken, kalesinde ise 78 gol gördü.

Mayıs ayındaki en farklı galibiyetini 28 Mayıs 1950’de yarınki rakibi İran karşısında 6-1’lik sonuçla alan Türkiye, en farklı yenilgisini ise 28 Mayıs 1928’de Mısır’a 7-1 mağlup olarak yaşadı.

- 2018’deki üçüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, İran karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü hazırlık maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.