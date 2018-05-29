Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da bir süredir devam eden teknik adam konusu açıklığa kavuşma üzere. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay’ı getirmeye hazırlandığı ve artık son görüşmelerin yapıldığı sızan bilgiler arasında. Alınan bilgilere göre Akçay’ın yardımcısı Fatih Tekke olacak. Yurt dışında izleme ve gözlem işi için ise Gökdeniz Karadeniz görevlendirilecek. Son dakikada bir aksilik olmadığı taktirde Ağaoğlu bugün Medical Park Stadyumu’nda saat 11.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek ve Mustafa Reşit Akçay ismini açıklayacak. Hocayla 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Akçay bordo-mavili takımı daha önce 2013-14 sezonunda çalıştırmıştı.



> Tazminat tedbiri

Sözleşmenin niye 1 yıllık olacağını ise bordo-mavili takımın genel koordinatörü Özkan Sümer açıkladı. Sümer, “Yeni teknik direktörümüzün sözleşmesinin 1 yılı geçmemesi yönünde bir eğilimimiz var. Zaten karşılıklı bir memnuniyet varsa devam edersiniz. Uzun vadeli sözleşmelere sadece tazminat ödüyoruz” diye konuştu. Kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Sümer mevcut kadrolarındaki bazı oyuncular için tekliflerin olduğunu ancak bunların rakama dönüşmediğini vurgulayarak “Kadronun maliyeti düşürülecek. Buradan bir gelir beklentimiz var ancak bunun bir alıcı bulması gerekiyor. Oyuncu almak isteyen bir bedel tespiti yapıp öyle gelsin” dedi.