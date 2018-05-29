Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşmakta olan tarihi seçime hazırlanan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor’a konuştu. Ali Koç’la kırılma noktasını açıklayan Başkan, “Ali Koç, 9 Eylül 2015 Çarşamba günü Burhan (Karaçam) Bey ile birlikte beni kulübe ziyarete geldiler. Fenerbahçe ile ilgili konuşacağız demişlerdi. Mahkemem devam ediyordu, gergin bir süreç yaşıyorduk. Burhan Karaçam, ‘Yandex’ten ne kadar para kazanacağız, 1 milyon üye konusunda ne kadar para kazandık, ne kadar kombine sattık, para kazandık’ diye sordu. Aziz diye hitap ediyordu. Rahatsız oldum. Ali Koç, ‘Kulübün durumunu öğrenmeye geldik, sizden sonra biz olacaktık’ dedi. ‘Ben ölmedim. Yaşıyorum. Ölünce gelir mirası paylaşırsınız. Toplantı bitti’ dedim. Kırılma noktası burasıdır. Biz yargıyı beklerken, onlar hesap sormaya geldiler” sözlerini kullandı.



Dertleri benim gitmem

“Ali Bey ile neden canlı yayına çıkayım? Televizyona çıkınca kavga edeceğiz. Devamlı mağduru oynuyor. Televizyona çıksak mağduru oynayacak” diyen Yıldırım, “Bu günden sonra da Ali Koç ismini ağzıma almayacağım. Beni ilgilendirmiyor” şeklinde sert çıktı. Başkan, “Ali Koç’a FETÖ’cü demedim. Böyle düşünseydim, Koç’u benim yerime aday göstermezdim. Kapalı kapılar arkasında bunu söylemişim, ben karaktersiz biri değilim. Ben her şeyi rahatça söylerim. Ali Koç ne FETÖ’cüdür ne de ilgisi vardır. Ben, benimle birlikte olduğu süre için bunu söylerim. Onun dışındaki süreyi ise devlet bilir. Ali Koç’u destekleyenler var. ‘Ali Koç çıksın, başarısız olsun daha sonra biz ortaya çıkalım’ diyenler var. Bütün dertleri Aziz Yıldırım gitsin. Çünkü beni yıkamıyorlar. Ben aptal bir adam mıyım?” ifadelerini kullandı.

Derdim başkanlık değil

Yıldırım, “Üç yıl daha istiyorum. Sonra devam etmeyeceğim. Başkanlık için kalayım istemiyorum. Fenerbahçe’nin bir hesaplaşma yapması lazım. Birey ise birey, kurum ise kurum; bir hesaplaşma olmalı. Ne zaman? Yargıtay kararından sonra. Yargıtay, her şeyin bittiğini gösteren bir belge olacak. Bu hesaplaşmayı da ancak ben ve benim arkadaşlarım yapacak. Ben ve benim gibi eziyet çekenler, Metris’te yaşayanlar yapar. Yoksa bir başkası da gelir, ben bunu takip ederim, yaparım der. Daha sonra bıkkınlık gelir” açıklaması yaptı.