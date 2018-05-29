Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

A Millî Futbol Takımımız ile İran 44 yıl sonra hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar 14 gün sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan rakibini 2-1 mağlup etti. Mircea Lucescu genç oyuncuların ağırlıklı olduğu ilk 11’le sahaya çıktı. Serkan Kırıntılı (33) ve Mehmet Topal (32) dışındaki oyuncuların yaş ortalamasının 24 olması dikkat çekiciydi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılar henüz 6. dakikada öne geçti. Geride kalan sezonun devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra çok iyi vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. Yusuf Yazıcı 17. dakikada, İran’da ise Hajsafi 24’te karşı karşıya pozisyonlarda kalecileri geçemedi. Roma’da ülkemizi temsil eden Cengiz Ünder’in ceza alanı dışından gönderdiği füzeyi de kaleci Beiranvand güçlükle kornere çeldi ve golü önledi.

> Tempo yükseldi

İkinci yarıya 1-0 önde başlayan ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder’in yerine bu sezon Osmanlıspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler oyuna girdi. Cenk Tosun 50. dakikada tekrar sahneye çıktı. Yıldız oyuncu ceza sahasına girmeden usta bir vuruşla farkı ikiye çıkarırken golde asisti yapan Yusuf Yazıcı’nın da payı büyüktü. Skor 2-0 olduktan sonra oyun tamamen A Millî Takımımız’ın kontrolüne geçti. Emre Akbaba’nın yerine 58. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup isabetli paslarıyla tempoyu yükseltti. Son 15 dakikada frene basan ay-yıldızlılar topu daha çok rakibe bırakıp kontrataklarla hücuma kalkmayı tercih etti. Maçın 86. dakikasında oyuna giren Ömer Bayram uzatmalarda on sekiz içinde topu elle kesti ve kırmızı kart gördü. İran kazandığı penaltıyı Dejegah’la gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-1.