Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Jack Wilshere, 26 yaşında, Arsenal’de 10 numaralı formayı terletti ama orta sahanın her tarafında oynayabilen çok yönlü bir futbolcu... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmayı planlarken, teknik heyet, yönetime “Orta sahaya Jack Wilshere’i istiyoruz” raporunu sundu. Orta sahada çift yönlü oynayabilen ve yıllardır Premier Lig’de ter döken 1992 doğumlu futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi, yarın resmi olarak sona eriyor. Oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek sarı-kırmızılı yönetim, Wilshere’e yıllık ücret olarak 4 milyon avro bandına kadar çıkabileceklerini teknik heyete bildirdi.

> Şu an dönüş yok

Futbolcuyla da menajerler üzerinden temaslar sağlanırken, İngiliz oyuncunun şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ve beklemeye geçildiği öğrenildi. Öte yandan yine orta saha bölgesi için teknik direktör Fatih Terim’in önceliklerinden olan Alanyasporlu Emre Akbaba için de girişimler devam ediyor. Diğer rakiplerinin de peşinde olduğu milli futbolcu için bonserviste indirim bekleniyor. Alanyaspor daha önce Emre’ye 5 milyon avro bedel biçmişti. Öte yandan ara transfer döneminde Stoke City’nin yolunu tutan Ndiaye de Galatasaray’dan haber bekliyor.