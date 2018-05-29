Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ünal Karaman, 1966 yılında Konya'ya dünyaya geldi. 2017/2018 sezonunu küme düşen Karabükspor ile kapayan Ünal Karaman, Trabzonspor'un yeni teknik adamı oldu. Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Ünal Karaman kimdir, nerelidir? sorularını sormaya başladı. Peki Ünal Karaman kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte detaylar...

Trabzonspor'da yeni teknik adam belli oldu! Açıklama... Trabzonspor`da Rıza Çalımbay`ın ardından yeni teknik adamın kim olacağı belli oldu.

Futbolculuk kariyeri

İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye Millî Futbol Takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyeri

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye Millî Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etmiştir.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçmiştir. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etmiştir.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyasporda göreve başlamıştır. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirilmiştir.28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etmiştir. 2013'te yuvası Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönmüştür.Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etmiştir.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirmiş, sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamlamıştır.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imza ladı.