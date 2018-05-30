Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş sağ bek için ilk hamlesini yaptı. Sık sık sakatlanması sebebiyle Gökhan Gönül’e alternatif arayan siyah-beyazlılar eski oyuncusu Daniel Opare’yi takıma geri kazandırmak istiyor. Bundesliga ekiplerinden Augsburg’un formasını giyen 27 yaşındaki oyuncuya teklif götürüldü. Ganalı sağ beke 3 yıllık kontrat teklifi yapılırken, sezonluk ücret olarak ise 1,1 milyon avro önerildi. Bonservisi 1 Temmuz’da eline geçecek olan Opare teklifi duyunca oldukça heyecanlandı. Beşiktaş’a geri dönmek istediği ve İstanbul’u da çok özlediği öğrenilen Ganalı sağbekin yıllık ücret konusunda emin olmadığı ve düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Albayrak devrede

Ancak Beşiktaş yönetiminin teklifi artırma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbol takımının bütçesini yüzde 30 ila 35 seviyesinde azaltacaklarını söylemişti. Bu sebeple yıldız oyunculardan uzak duran yöneticiler artık uçuk tekliflerde bulunmayacak. Bunun ilk örneği Opare’ya sunulan 1,1 milyon avroluk ücretle görülmüş oldu. Sağ bekin değişmezi olan Gökhan Gönül’ün 1,6 milyon avro kazanacağı 2018-19 sezonunda yüksek yıllık ücretlerden kaçınılacak. Öte yandan Opare ile yapılan görüşmeleri Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Metin Albayrak’ın sürdürdüğü, tecrübeli ismin bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Love ağız değiştirdi

Daha önce Brezilya’ya dönmek istediğini açıklayan Vagner Love bu defa ağız değiştirdi. Flamengo’ya transfer olacağı iddiaları için “Ben 5 ay önce Beşiktaş’a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum” diyen Brezilyalı oyuncu, yıllık 2 milyon avroluk ücreti verecek bir takım olmadığı takdirde Beşiktaş’tan ayrılmayacak.