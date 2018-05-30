Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Genç yetenek Elif, A takımda kadroya girmekte dahi zorlanırken, Neto, Kameni, Isla da beklentileri karşılayamadı. Formayı sırtına geçirdiği anda fırtına gibi esmeye başlayan Janssen’in hızını sakatlık keserken, en büyük umutların bağlandığı Mehmet Ekici de başını sakatlıktan alamadı. Ağır bir diz ameliyatı sonrası transfer edilen Soldado ise ancak sezonun son haftalarında form tutabildi. Bireysel yetenekleri tartışılmaz Valbuena, skora katkısı tartışılmasa bile oyun disiplininden kopukluğu nedeniyle kulübeye mahkûm oldu.> Şener, Roman ve Aatıf

Fenerbahçe’nin yenilerinden sadece Giuliano ve Dirar sezon başından itibaren takımın vazgeçilmezleri olmayı başarırken, diğer tüm mevkiler eski oyunculara kaldı. Volkan, Kameni’yi kulübeye çivilerken, en iyi çıkış yapan isimler hiç şüphesiz Wiel’den sonra Isla’dan da formayı kapan Şener ve istenmeyen adam pozisyonundan bir numaralı stopere yükselen Neustädter oldu. Ozan’ın kadro dışı bırakılmasıyla noktalanan süreçten Josef-Topal vazgeçilmez ikili olarak çıkarken, kulübün kapısından dönen Aatıf’ın ilk 11’in gediklisi olması da takdire şayandı.