Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis, kendisi adına harika geçen sezonun ardından Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Hem şampiyonluk hem de gol krallığı tacını takan 32 yaşındaki futbolcu “Daha iyi bir sezon hayal edemezdim. Büyük Galatasaray ailesinin sevgilisi olduğum için çok şanslıyım. 30 milyondan fazla taraftarı olan Galatasaray, beni sevgisiyle çok şımarttı. Bir hikâye yazmak isteseydim, bu kadar güzelini, bundan daha iyisini yazamazdım” ifadelerini kullandı. Havalimanındaki karşılamadan çok etkilendiğini ifade eden Gomis “Marsilya’daki performansımdan sonra taraftarlar benden çok şey bekliyordu. Hazırlık kampında kendimi bulmam uzun zaman aldı. Daha sonra takıma uygun olup olmadığım sorgulandı. Ligdeki ilk maçımda Kayserispor’a karşı iki gol attım. O maçla birlikte doğru oyuncu olduğumu düşündüklerine inanıyorum. Kolektif bir oyun ve iyi paslarla birlikte çok gol attım ve şımartıldım. Kesinlikle bunun için çok şanslıyım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de mutluyum

“Daha az baskıyla daha özgür hissediyorum” diyen Fransız yıldız, geçmişe göre daha çok çalışıyorum. Özel bir antrenörüm var, bana kalan zamanlarda da çalışıyorum, bu şekilde yaşlanmıyorum” dedi. Gomis “Kariyerim boyunca tek elde edemediğim şey şampiyonluktu. Çok büyük takımlarda oynadım ve çok fazla gol attım. Ancak şampiyonluk yaşamadım. Bu unvanı Galatasaray’da kazanma fırsatım oldu” ifadelerini kullanırken “Böyle bir sezondan sonra Galatasaray’da devam etmeyi düşünüyorum. Yönetimle en iyi ne yapmayı düşündüklerini konuşacağım. Türkiye’de olduğum için mutluyum. Beş büyük ligdeki takımlarla Galatasaray arasında fark yok. Harika bir kulübün parçasıyım. Özellikle Türkiye Ligi büyüdükçe daha büyük oyuncular geliyor. Türkiye’ye gitmem için beni arayan ünlü oyuncuların sayısına şaşırırsınız” diye konuştu.

Akbaba tatlı, Shaqiri tatlı

Şampiyon Galatasaray bir yandan iddialı kadro oluşturmayı hedeflerken bir yandan da maliyet hesabı yapıyor. Finansal Fair Play konusunda geçmiş dönemde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu yaz transfer döneminde de dikkatli olmak zorunda... UEFA bu konuda net kararını henüz açıklamasa da Galatasaray yönetimi ince eleyip sık dokuyacak. Taraftarın içini karartmasına gerek olmadığını, sadece tedbirli ilerleyeceklerini belirten yetkililer teknik heyetle dirsek dirseğe mesai harcamaya devam ediyor. Transferde ilk seçenekler arasında yer alan Emre Akbaba konusunda Alanyaspor’un 5 milyon avrodan aşağıya inmemesi sarı-kırmızılıları 10 numara pozisyonunda rotayı başka yöne çevirmeye itti.

Daha hesaplı

Fatih Terim’in 3’üncü döneminde de takımda istediği Xherdan Shaqiri ile sıcak temasa geçildi. Badou Ndiaye gibi bonservisi Stoke City’de olan İsviçreli futbolcunun kiralık formülüyle Florya’ya getirilmesi hedefleniyor. Maliyetin de bu şekilde daha düşük olacağı hesaplanırken, Premier Lig’den düşen Stoke City’de gelecek sezon forma giymek istemeyen 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray’a sıcak bakıyor. Hücum hattının her noktasında görev yapabilen Shaqiri geçen sezon 8 gol atıp, 7 asist kaydetti.

Santrfora 3 aday

Eren Derdiyok’u satıp, Gomis’le beraber doğrudan oynayabilecek forvet arayışında olan Galatasaray’da şu an 3 aday bulunuyor. Santrfor konusunda önceliği hız ve çeviklik olan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı Ahmed Musa ve Everton’dan ayrılmak isteyen Oumar Niasse için onay vermiş durumda. G.Saray’a önerilen bir başka isim ise Şilili Felipe Mora. 23 yaşındaki Mora, Cruz Azul formasıyla 2017-18’de 14 gol kaydetti.

Linnes taraftarı anlattı

Galatasaray’da iyi bir sezon geçiren Linnes, Norveç basınına konuştu. Linnes, şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiğini dile getirirken “Türkiye’de futbol için çok çılgın şeyler olabiliyor. Televizyonlar kırılabiliyor, çok çılgınca. Futbola büyük bir tutku var. Bizim taraftarımızın da tutkusu, coşkusu ve heyecanı çok yüksek. Taraftarlarımız nasıl savaştığımızı görmek istiyor. Bunun içinde mücadele etmek çok güzel bir duygu’’ dedi.

Serdar da Gürler!

Galatasaray, Akhisar’la sözleşmesi biten ve Türk futbolunda son dönemlerde yükselişe geçen isimlerden olan Muğdat Çelik ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Cimbom’un yerli harekâtındaki şimdiki hedefi Osmanlıspor forması giyen millî futbolcu Serdar Gürler. Teknik direktör Fatih Terim, son 2 sezonda 30 golü bulunan kanat oyuncusunun takıma faydalı olacağına inanıyor ve transfer edilmesini istiyor.