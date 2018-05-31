Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Beşiktaş’ın önünde çok ciddi iki engel var: Alvaro Negredo ve Vagner Love. Yönetim, geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı veremeyen iki oyuncudan da kurtulup Burak Yılmaz ve Demba Ba transferlerini bitirmek için uğraşıyor ama gelişmeler iç açıcı değil. Hem Negredo, hem de Love, İstanbul’da çok mutlu olduklarını ve ayrılmak istemediklerini açıkladılar. Beşiktaş’tan yılda 4,5 milyon avro kazanan Negredo ile 2 milyon avro ödenecek olan Love, bu paraları başka kulüplerde kazanamayacakları için ayrılmamakta kararlılar. Eli kolu bağlanan yönetim de iki oyuncuya teklif gelmemesi sebebiyle oldukça sıkıntılı günler yaşıyor.

Orman köpürdü

Aslında iki oyuncu A2 takımına gönderilerek gerekli transferler için kadroda yer açılabilir. Ancak geçtiğimiz günlerde kulübün ekonomik anlamda yüzde 35 küçülmeye gideceği açıklanmıştı. Dolayısıyla Beşiktaş’ın A2 takımına gönderilecek iki oyuncu için yılda 6,5 milyon avroyu havaya ödemek gibi bir lüksü bulunmuyor. Başkan Fikret Orman da bu durumdan oldukça rahatsız. Yönetimin, teknik heyetin, taraftarın yani kimsenin istemediği Negredo ve Love’un kalmakta ısrarcı olmasına sinirlenen Başkan Orman’ın, iki oyuncuyla da önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Camia da bu görüşmenin sonucunu bekliyor.

2,5 milyonu beğenmedi

Beşiktaş’ta istenileni bir türlü veremeyen Negredo’ya sürpriz talip çıktı. Meksika’nın Toluca takımı, İspanyol yıldız için 2,5 milyon avro önerdi. Ancak Beşiktaş’tan yılda 4,5 milyon avro kazanan Negredo bu teklifi reddetti.

Talisca için son gün

Anderson Talisca’nın Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Bu gece 00.00’a kadar siyah-beyazlılar 21 milyon avroluk bonservis bedelini ödemediği takdirde Brezilyalı yıldız Benfica’ya geri dönecek. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncusu Sivasspor’la oynanan ligin son maçının ardından taraftarlarla vedalaşmış ve takımdan ayrılacağını söylemişti.