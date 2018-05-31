Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de hafta sonu yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Aziz Yıldırım kongrenin nabzını tuttu! Fenerbahçe tarihinde ilk defa bir seçimin statta yapılacağını vurgulayan Aziz Başkan “Yıllardır ‘1 milyon üye ve Fenerbahçe’yi halka açmalıyız’ diye hedef koymamızın amacı da bu idi. Fenerbahçe’nin sahibi Fenerbahçe’dir. Rakibimiz baskı imasında bulunuyor. Kim, kime ne baskısı yapabilir? Sizi temin ederim ki, gayet nezih bir seçim olacak; tıpkı Mehmet Ali Aydınlar Bey’le girdiğimiz yarıştaki gibi” dedi.

Akil olanlar istikrarı seçer

Hayatının önemli bir kısmını sarı-lacivertli kulübe veren ve en zor döneminde bile “Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe” sözü hafızalara kazınan Yıldırım “Tam 28 bin üyemiz var. Bunun 20 bini seçime gelir ve oyunu kullanır diye düşünüyorum” dedi. Sonuca dair düşüncesinde ise sportif başarı ve “genç bakış” vurgusu vardı. Aziz Yıldırım “Eğer kupayı kazanmış ve ligi şampiyon bitirmiş olsa idik, sansım daha fazla yükselirdi. ‘Şampiyonluk kaçırıldı’ diye gençlerden birazı, hayal ve süslü vaatlere meyletmiş olabilirler. Ama genelde akil olanlar Fenerbahçe’de istikrardan yanadır” diye konuştu.