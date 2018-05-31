Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım dün Türkiye gazetesindeydi. Şekip Mosturoğlu ve Mithat Yenigün ile gazetemizi ziyaret eden Yıldırım “neden aday olduğu” sorusunun içini doldurdu ve “hesaplaşmaya” vurgu yaptı. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi” diyen Aziz Başkan, önce Fenerbahçe’yi ardından bütün ülkeyi etkisi altına alan ve büyük zararlar veren FETÖ tehlikesini anlatarak şike sürecine gitti. “Meğer FETÖ’cüler etrafımızı sarmış, kulübü ele geçirmeye çalışmışlar da haberimiz olmamış” diyen Yıldırım o dönemdeki dik duruşunun zamanla haklı çıktığını ifade ederek “Herkes ‘Fenerbahçe şike yaptı’ dediğinde ben ‘Ne şikesi, devlet elden gidiyor’ diye haykırdım, büyük tehlikeye dikkat çektim” hatırlatmasını yaptı.

Borsada ilk 30’daydık

Tekrar aday olmasının en önemli sebebinin şike sürecinde Fenerbahçe’ye verilen zararlar olduğunu ifade eden Yıldırım “Özlenen büyük Fenerbahçe’yi tesis etmek adına 3 Temmuz’un iyi anlaşılması çok önemli. Kumpas yoluyla kulübün önünü kestiler. Borsa değerimiz o tarihte 1 milyar 250 milyon dolardı hisse değerimiz ise 102 liraydı. O kumpasla birlikte 23 liraya kadar geriledi. Bu süreçte hem dolar değer kazandı hem de bizim hisselerimiz zayıfladı. Ki, Fenerbahçe o dönemde İMKB’de borsada ilk 30’a girmişti. O öyle bir süreçti ki ben ve arkadaşlarım mapus yattık, bedel ödedik. Biz de ‘Kan kustuk, kızılcık şurubu içtik ve Fenerbahçe adına olanları göğüsledik” dedi.

Gözyaşlarının hesabı

Aziz Yıldırım devamında “O dönemde Fenerbahçe’ye acı çektirenlerden gözyaşlarının hesabını bir bir soracağız. Kumpas yoluyla Fenerbahçe’yi büyük zarara uğrattılar. Bizi maddi ve manevi zarara uğratanların yanına bunu bırakmam, bırakmacağım da. O süreçte Fenerbahçe’yi Avrupa’dan menettiren devlet, adalet, içişleri, TFF ve UEFA’ya düzmece haber uçuranlar hakkında maddi-manevi tazminat davası açacağız. Manevi kaybımız telafi edilemez ancak ekomik kayıplarımızı bize zararı verenlere ödeteceğiz. Nasıl o zorlu süreçteki mücadelemizde Fenerbahçe taraftarı yanımızdaysa bugün de yanımızda. Haklı mücadelemize destek veriyorlar” ifadesini kullandı.

Dimdik ayaktayım

Aziz Yıldırım kongredeki yorucu maratona, iftarlara ve ziyaretlere rağmen fit bir görüntü verirken bu konuda da “Dimdik ayaktayım, golün en güzelini atarım” esprisini yaptı. Yıldırım sağlığının yerinde olduğunu ifade ederek “Herkes şeker hastasıyım diye tutturmuş! Değilim kardeşim. Normal şeker insanda 110 seviyesinde olur. Bende bazen 130-140 oluyor; şeker hastası diyorlar. Bir şey bulamayınca kulp takıyorlar işte” serzenişinde bulundu. Metal yorgunluğun söz konusu olmadığını ifade eden başkan “Tecrübelerim avantajım. Hayalle değil vizyonla yol almasını bilen bir konumdayız” diye konuştu.

Pişmanlığım yok

1998’de gelen ve 20 yıl 3 ay boyunca görevde bulunan Aziz Yıldırım “Bu süreçte yaşananlar artısı ile eksisi ile benimdir. ‘Şunu da yapmasaydım’ dediğim hiçbir şey olmadı. Yaptıklarımın hepsini yaşadım. Yaşadığım için de mutluyum. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama yaşamam gerekiyordu. Tekrar seçilirsem erkenden kulübe gelirim (Bu konuda eşinin sitemi ‘Ben seninle mi evlendim Fenerbahçe ile mi evlendim). Seçilemezsem güzel bir nefes çekeceğim. İşlerime döneceğim. Çocuklar, mühendisler yürütüyor. Çok zarar var orada” ifadesini kullandı.

Kulüpler çok zor durumda

“Kur baskısı kulüpleri zora düşürdü, 7 yıl önce dolar 1,7’lerde iken şimdi 4,5’larda, bu durumda borçlanma kaçınılmaz oluyor. Yıldardır, ‘altyapı’ deyip duruyoruz. Fenerbahçe olarak, ‘Kendi yıldızımızı yetiştirecek’ özgün bir proje üzerinde 2015’ten beri çalışıyoruz. Gebze’de aldığımız araziyi futbolcu fabrikası haline getireceğiz. Milan, Porto ve Ajax’ı inceledik, en iyisini tesis edeceğiz.”

Fenerbahçe satılamaz

“Fenerbahçe’nin satılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kim sahibi olabilir Fenerbahçe’nin! Durum sıkıntılıysa 1907’den bu yana kulübe para nasıl bulunmuşsa, 20 yıldır ben nasıl buluyorsam öyle bulunur para! Fenerbahçe, ekonomik rasyonaliteye sahiptir. Öteki büyük takımlar, Fenerbahçe’nin 2 misli kötüler. Ama onlar da bir çare bulurlar.”

Obradovic’in karşılığı Jose

“Basketbolda Obradovic’in futbol karşılığı Jose Mourinho ve Pep Guardiola! Onları getirirseniz, o iddialı kadroları kurarsanız ve diğer Avrupa devleriyle dengeyi sağlarsınız. Futbolda bütçem her şey dahil 80-90 milyon avro civarında… Üst seviyeler için 200-250 milyon avro gibi bir rakama ihtiyaç var. Basketbolda o takımı 30 milyon avroya kurabiliyorsun. Fark bu.”

Kocaman’la konuşacağız

“Aykut Kocaman ile Konyaspor maçından sonra konuşmadık. Çalışmalarını sürdürüyor. Seçimden sonra konuşacağız. Osmanlı maçından sonra bırakmak istediğinde ona ‘Niye tüm yükü üzerine alıyorsun, başarısızlık varsa hepimizindir. Niye bırakıyorsun?’ dedim. Göreve devam etti. Oynanan futboldan memnun olduğum dönemler de oldu, üzüldüğüm dönemler de”

Belözoğlu itirafı

Başkan Aziz Yıldırım takımdan ayrılıp Başakşehir’e gitmesi çok eleştirilen Emre Belözoğlu için ilginç bir açıklamada bulunarak, “Emre futbolculuğa devam etmeseydi, sözleşme yenilemeseydi onu yönetime alacaktım. Yönetim kurulunda olup, futbolla ilgili her şeyi ona verecektim. Onu o zaman aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış” sözlerini kullandı.

Türkiye hak ediyor

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Türkiye Futbol Federasyonuna açıklamada bulundu ve 2024 görüşünü açıkladı. “Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var” diyen sarı-lacivertli oyuncu “Ligdeki bütün stadyumlar muhteşem. UEFA EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye’nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Türkiye bunu hak ediyor” yorumunu yaptı.

İlk transfer Ömer

Fenerbahçe’de seçim öncesi ilk transfer gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, altyapıdan yetişen ve hücuma dönük orta saha oyuncusu (10 numara) olan Ömer Faruk Beyaz’la 3 yıllık anlaşma yaptı. 15 yaşındaki Beyaz, B. Münih başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, 9 Mayıs’ta Türkiye gazetesine verdiği röportajda Ömer Faruk Beyaz’ı (Yeni bir yıldız doğuyor) işaret etmişti.