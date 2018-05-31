Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid ile rekordan rekora koşan teknik direktör Zinedine Zidane, İspanyol ekibiyle yollarını ayırdı.

Fransız teknik adam Real Kulübü Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirerek, artık göreve devam etmeyeceğini bildirdi.



Zidane: 'Yakında görüşürüz'

Basın mensuplarınının karşısına geçen Zidane; "Gelecek sezonda Real Madrid'de devam etmeme kararı aldım. Evet garip bir an ama bu takımın kazanmaya devam etmesi için bir değişikliğe ihtiyacı var. Ben de bu yüzden istifa kararı aldım.Bu kulübü ve başkanı seviyorum. Ben de başkanıma 'Yakında görüşürüz' diyebilirim. Çünkü bana her şeyimi Real Madrid verdi. Hala bu kulübe yakın olacağım. Üç yılın ardından doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Taraftarıma da destekleri için teşekkür ederim." açıklamalarında bulundu...



Zidane, Real Madrid'de 149 maçta 105 galibiyet, 28 bearberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı ve 9 kupa kazandı.



İŞTE KAZANDIĞI KUPALAR:

3 Şampiyonlar Ligi Kupası

2 UEFA Süper Kupa

2 Kulüpler Dünya Kupası

1 İspanya Ligi şampiyonluğu

1 İspanya Süper Kupası

