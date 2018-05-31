Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste 4 yıl aynı takımların karşılaşacağı ilk Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers 2'nci, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ise 6'ncı şampiyonluk için çıkacak.

Kadrosunu Kevin Durant ile güçlendirdiği geçen sezon mutlu sona ulaşan Warriors ile LeBron James'in gayretine rağmen geçen yılın final serisini 4-1 kaybeden Cavaliers, 72'ncisi yapılacak NBA finalinde karşılaşacak.

2015 ve 2017 şampiyonu Warriors ile 2016 şampiyonu Cavaliers'ı karşı karşıya getirecek seri, aynı takımların arka arkaya 4 yıl karşılaştığı ilk NBA finali olarak kayıtlara geçecek.

Warriors ve Cavaliers, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Miami Heat'ten sonra art arda 4 kez finale çıkan takımlar olarak NBA tarihindeki yerlerini alacak.

Warriors-Cavaliers serisi ayrıca Kuzey Amerika'nın 4 büyük spor ligi olan NBA, MLB (beyzbol), NFL (Amerikan futbolu) ve NHL'in (buz hokeyi) tarihinde peş peşe 4. kez oynanan ilk final eşleşmesi olacak.

2018 NBA finali, yarın sabaha karşı TSİ 04.00'te başlayacak. Play-off'ların önceki turlarında olduğu gibi 2-2-1-1-1 formatında yapılacak final serisinde, 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.

İlk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran Warriors'ın, sonraki 2 maç da Cavaliers'ın sahasında oynanacak. Seri 7 maça uzarsa son 3 maç sırasıyla Warriors, Cavaliers ve Warriors'ın evinde yapılacak.

Normal sezondaki maçlarda Warriors üstün

Warriors, play-off'lardaki rakipleri San Antonio Spurs ve New Orleans Pelicans'ı 4-1, Houston Rockets'ı ise 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Cavaliers ise final yolunda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 4-3, Toronto Raptors'ı 4-0 ve Boston Celtics'i 4-3 ile geçti.

Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da Warriors kazandı. 25 Aralık 2017'deki mücadele 99-92, 15 Ocak'taki müsabaka ise 118-108 Warriors'ın üstünlüğüyle bitti.

Warriors'ın 108,5 sayı ortalaması, yüzde 47 şut isabetine karşılık Cavaliers bu karşılaşmalarda, 100 sayı ve yüzde 39 isabetle mücadele etti.

Warriors savunmasını aşmak zor

All-star oyuncular Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in bulunduğu kadrosuyla hücum konusunda sorun yaşamayan Warriors, 2018 play-off'larında savunmasıyla da fark oluşturdu. 100 hücum başına 110 sayı ortalaması yakalayan Warriors, potasında izin verdiği 99,7 sayıyla play-off'ların en iyi savunma performansını sergiliyor.

Daha önce çıktığı 9 finalin 5'ini (1947, 1956, 1975, 2015, 2017) kazanan, 4'ünü de (1948, 1964, 1967, 2016) kaybeden Warriors'ın, yüksek oyun temposu da dikkati çekiyor. Warriors, Cavaliers'ın play-off'larda maç başına 93,85 hücum geliştirme istatistiğine karşılık ortalama 99,88 kez hücuma çıkıyor.

Üç ismin 20'nin üstünde sayı ortalaması tutturduğu Warriors'ın play-off'lardaki en skoreri Durant oldu. Maç başına 29 sayı atan, 7,1 de ribaunt alan Durant'i istatistiklerde 24,8 sayı, 6,1 ribaunt, 4,9 asistle Curry ve 20,5 sayıyla Thompson izliyor. Green ise karşılaşma başına 11,1 sayı, 11,6 ribaunt, 8,1 asist, 1,9 top çalma ve 1,5 blok üretiyor.

Özellikle LeBron James'in savunması açısından büyük önem taşıyan Andre Iguodala'nın sağlık durumu, Warriors Başantrenörü Steve Kerr'ü final öncesi düşündürüyor. Çünkü Iguodala, sol bacağındaki sakatlık yüzünden 4 maçtır oynayamıyor.

Cavaliers, LeBron'a güveniyor

Gerek normal sezon gerek play-off'lardaki performansıyla Warriors'a göre daha kırılgan bir takım görüntüsündeki Cavaliers, play-off'larda 100 hücum başına 107,1 sayı atıyor ve 105,9 sayı yiyor.

Sezon ortasında yaptığı takas hamleleriyle George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson ve Larry Nance'i kadrosuna katan Cavaliers, 5. kez boy göstereceği NBA finalinde yıldız oyuncusu LeBron James'e güveniyor. 33 yaşına gelmesine karşın yavaşlamaya niyeti olmayan James, play-off'larda maç başına 34 sayı, 9,2 ribaunt, 8,8 asist, 1,4 top çalma ve 1,1 blok üretiyor.7. karşılaşmayı kaçıran Kevin Love'ın sağlığına kavuşmasını umuyor.

Cavaliers'ın James'ten sonraki en önemli kozu Kevin Love, play-oflarda 13,9 sayı ve 10 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

James üst üste 8'inci finalinde

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) MVP'si seçilen LeBron James, 1957'den 1966'ya kadar peş peşe 10 final oynayan Boston Celtics'in önemli isimlerinden sonra üst üste 8. kez finalde yer alan ilk isim olacak.

James, 1950'lerin ikinci yarısı ve 1960'lara damga vuran Celtics hanedanlığının unutulmaz üyeleri Bill Russell (art arda 10 kez), Sam Jones (9), Tom Heinsohn (9), K.C. Jones (8) ve Frank Ramsey'den (8) sonra bunu başaran 6. NBA oyuncusu olarak tarihe geçecek.