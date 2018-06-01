Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Türkiye maçı saat kaçta, Tunus Türkiye maçı hangi kanalda, Tunus Türkiye maçı şifresiz mi, Tunus Türkiye maçı şifresiz izle gibi merak ettiğiniz konular bu haberde yer alıyor. Türkiye, İran ile oynadığı özel maçın ardından Dünya Kupasına katılacak bir diğer takım Tunus'la da hazırlık maçı kapsamında karşılaşıyor. Futbol severler ise Tunus Türkiye milli maçı saat kaçta, Tunus Türkiye milli maçı hangi kanalda, Tunus Türkiye milli maçı şifresiz mi? gibi detayları Google'dan araştırıyor. Mircea Lucescu yönetiminde Tunus ile oynayacağı maç için Milli Takımımız, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Dünya Kupasında boy gösterecek Tunus ise dev şampiyona öncesi Türkiye'yi yenerek turnuvaya moralle başlamak istiyor. İşte Türkiye Tunus maçı yayın bilgiler, maç kadrosu ve tüm detayları...

Tunus Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

Bu akşam oynanacak Tunus Türkiye hazırlık maçı saat 21:15'te başlayacak. Türkiye Tunus maçının yayınlanacağı kanal henüz açıklanmazken; İran ile oynadığımız mücadele S Sport ve Kanal 7 yayınlamıştı.

Alain Bieri maçta düdük çalacak

Türkiye'nin Tunus ile oynayacağı hazırlık maçında İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri düdük çalacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almedia yönetecek.

Millilerin İran maçında çıktığı ilk 11;

Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun

Milliler 559. provasına çıkıyor!

Millilerimiz, Tunus ile İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla birlikte toplamda 559. provasına çıkıyor. Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyete ulaştı. 129 defa eşitlikle sonuçlanan mücadelelerin ardından Milliler, 218 kez de rakiplerine mağlup oldu. Türkiye, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere rakiplerine 734 gol kaydederken, kalesinde malesef 809 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.