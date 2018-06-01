Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsviçre’nin Cenevre şehrinde oynayacağımız Tunus maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. “Kalbi millî takım için atan futbolcu istiyorum” diyen Rumen teknik adam, “2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağımıza inanmasam burada olmazdım. Bu sorumluluğu aldım, amacım da başarılı olmaktır” ifadelerini kullandı. Takımda gençleştirmeye gittiklerini belirten Lucescu “2024 Avrupa Şampiyonası’nı öngörerek takımı gençleştirme eğilimine gittim. Futbolcular 6 yıl sonra arkalarında çok maç yapmış olarak güzel oyunlar çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

> Gençlere güveniyorum

Millî takımın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Lucescu “Zor bir dönemde takımın başına geçtim, nesil değiştirmemiz ve tekrar inşa etmemiz lazım, fikirlerin ve sistemin değişmesi gibi. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hâlâ hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli hoca Tunus maçıyla ilgili olarak da “Asya ve Afrika ekipleri eskisi gibi değil. Tunus’un 13 oyuncusu Avrupa’da oynuyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler ve 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldılar, Değişik oyun yapısındaki takımlarla hazırlık maçları oynamak istiyoruz” dedi.