Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de tarihî seçime 1 gün kala adaylar birbirlerini eleştirmeye devam ederken, Başkan Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç’u yine kendi sözleriyle vurdu. Kongre sürecinde çok sayıda davete katılan Koç’u “Seçilirsem 1 gün uyuyacağım sonra mesaiye başlayacağım” şeklindeki yorgunluk ifadesinden yakalayan Aziz Yıldırım “Ben seçilirsem pazartesi günü uyumayacağım, erkenden kulübe gelerek çalışacağım. Arkadaşlarla toplantı yapacağız ve yeni sezonla ilgili çalışmalara başlayacağız. Kulübün sorunlarını elden geçirip çözüm bulmaya çalışacağız. Sonra tatile çıkarız” açıklamasında bulundu. Yıldırım kendine güvense de seçim tahminiyle ilgili olarak “Kimin ne kadar oy alacağını tahmin etmek zor. Kongre üyelerinin iradelerine saygılı olacağız” yorumunu yapmayı tercih etti.

> Kulübü emniyete aldık

Koltuğunu koruması hâlinde 3 Temmuz kumpasında rol alanlardan hesap soracaklarını vurgulayan Aziz Yıldırım bunun yanı sıra taraftarları heyecanlandıracak futbol için gerekli transferleri yapacaklarını da kaydetti. “Takıma takviye yapıp güçlendirmek gerekiyor” diyen Yıldırım “Sportif başarı için her türlü şeyi yapacağız. Şampiyonluğa oynayabilecek bir takım oluşturacağız. Sadece futbolu değil, bütün branşları 2007-08’deki pozisyona getirmek istiyoruz. Kulübün ekonomik olarak daha güçlü olması lazım. Üç yıllık görev sürecinde bunları yapacağız” açıklamasında bulundu. Göreve geldiğinde Fenerbahçe’nin 1 metre kare tapulu malı olmadığını hatırlatan Yıldırım, “Şimdi tapuların sayısını ben bilmiyorum. 329 milyon dolarlık mal varlığımız var. Bu araziler Fenerbahçe’nin gelecekteki emniyet supabıdır” dedi.