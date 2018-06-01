Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in 4. ayağında milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da piste çıkan Copello, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.63'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Katarlı Abderrahman Samba'nın 47.48 ile Asya rekoru kırdığı ve yılın en iyi derecesini koştuğu yarışta, Norveçli Karsten Warholm 47.82 ile ikinciliğe ulaştı.

Kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Copello, mayıs ayı başında Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Elmas Lig yarışında ise 49.95'lik derecesiyle dördüncü olmuştu.

Elmas Lig'de bu sezon Doha, Şanghay ve Eugene'nin ardından Roma'da yarışan Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede 10.19'luk derecesiyle 8. sırada kaldı.

ABD'li Ronnie Baker, 9.93 ile yarışı ilk sırada tamamladı.