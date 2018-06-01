Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı.

Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

CENK TOSUN BİR ANDA ÇILDIRDI

Maçın 60. dakikasında oyunun durduğu bir bölümde Türkiye yedek kulübesine doğru gelen Cenk Tosun, tribünde bir taraftar ile tartıştı. Sakinleştirme çabalarına rağmen Cenk'in tavrı devam edince hakem golcü futbolcumuza kırmızı kart gösterdi.

Yayıncı kuruluşun verdiği bilgiye göre Cenk Tosun, tribünde bulunan babasıyla taraftar arasında çıkan tartışmaya şahit oldu. Kavgayı gören Tosun, sinirlerine hakim olmazken taraftarlara tepki gösterdi.



TRT Muhabiri Barış Yurduseven, Cenk'in golünden sonra tribünde yanıcı madde atıldığını ve atılan yanıcı maddenin Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldiğini, tartışmanın da bu sebeple çıktığını söyledi.

İLK KIRMIZI KART

Cenk Tosun bu kartla, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.