Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. İşte Mehmet Topal'ın açıklamaları;

Sezon sonu maçlar her zaman zor olur. Bugünkü maçta iyi oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Cenk Tosun'un talihsiz pozisyonu oldu. Son dakikada golü atmayı bildik. Yenilgiyi kabullenmeyen bir milli takım oluşturmaya çalışıyor hoca, biz de elimizden geleni yapıyoruz."

DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Artık bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Olmaması gerekiyor, biz futbolcular olarak oynanmasından yanayız. Dün de Ukrayna maçında saha girenler oldu. Biraz daha dikkatli olmalıyız.

SAKİN OLMASI GEREKİRDİ

Cenk'in babasına çok geçmiş olsun diliyorum. Bir taraftarı uyarmış, o kötü tepki verince ortalık karışmış. Cenk'in sakin olması gerekiyordu. Hazırlık maçı da olsa hakemler kırmızı gösterebiliyor. O da konu babası olunca dayanamadı.