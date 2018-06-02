Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Aziz Yıldırım, tarihî kongre öncesi çarpıcı açıklamalarına devam etti. Sporx’in sorularını cevaplayan başkan, önce 3 Temmuz kumpası, ardından 12 Mayıs olayları ve son olarak da otobüs kurşunlanması olaylarının Fenerbahçe’nin katliamına yönelik girişimler olduğunu ifade etti. “Biz onurlu bir şekilde dik durmasaydık, bu operasyonlar başarılı olacaktı” diyen Yıldırım “Ancak mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yargıtay’ın beraat kararlarını onaylamasıyla birlikte artık yükselişe geçmeye başlıyoruz. Kayıpların kasaya enjekte edilmesiyle mali durumda da iyileştirme olacak. Sportif başarılarla birlikte, bu yükseliş perçinlenecek” şeklinde konuştu.



Geçmişe mazi derler…

Kumpas davasını turnusol kâğıdına benzeten Aziz Yıldırım “Süreç kimlerin davanın takipçisi olacağını ortaya koymuştur” çıkışında bulunurken, rakibi Ali Koç için, “Gönlümdeki başkan adayıydı” yorumu yaptı. Yıldırım, daha önce veliahdı olarak işaret ettiği Koç’un Yargıtay kararının kesinleşmesini beklememesini eleştirirken, bu sezon kaçan şampiyonluğu da yaklaşık 1,5 yıl önceden başkan adaylığını açıklayarak camiada bölünmeye sebebiyet verdiğini iddia ettiği Koç’a fatura etti. “Sözünde durmayan ben değil, Ali Bey” ifadesi kullanan Aziz Yıldırım “Ona yönetim kurulu üyeliği teklif ettim ama ‘Başkanlık zamanın geldi’ demedim” açıklamasında bulundu.



Tartışmak bile gereksiz

Ali Koç’un “Başkanım ben sizi hiç tanıyamamışım siz de beni yanlış tanımışsınız” sözlerine, “Bayağı yanlış tanımışım, doğru söylüyor” cevabını veren Aziz Yıldırım, Koç’un, “Benim gözüm karadır” çıkışı için ise “İsterseniz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ‘Gözü kara’ denilince, liderler düşünüldüğünde, hangimizin isminin akla ilk geldiğini hiç tartışmayalım. Benim kitabımda ürkmek, korkmak, geri çekilmek yok. Üstelik gözümün üstünde kaşım var” yorumu yaptı. Koç’un mağdur edebiyatıyla duygu sömürüsü yaptığını belirten Aziz Yıldırım, kongre üyelerine “Vefa duygusu olan, 3 Temmuz’u unutmayan, intikam almak isteyen bana oy vermeli” diye seslendi. >