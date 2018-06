Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim kadro planlamasında mutlaka Denayer hariç, bir stoper daha kazanmayı hedefliyor. Cimbom’un tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz de kalmak istediğini söyledi. İtalya devleri Inter, Milan’ın göz hapsinde olan Serdar Aziz “Evet ben de duyuyorum ama benim aklımda sadece G.Saray var. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Taraftarımız da beni sürekli destekliyor. Onlar da uzun yıllar G.Saray’da kalmamı istiyor. Bunları duyunca insan ister istemez kulübü daha da fazla sahipleniyor. Bunları duymak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Terim’e ihtiyaç varmış

Galatasaray gibi bir kulüpte şampiyonluk yaşamasının gurur verici olduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, “Birçok kırılma maçı yaşadık. Daha erken de işi bitirebilirdik. Herkese göre daha avantajlıydık. Ancak sezon sonuna kadar liderliği bırakmadık. En çok lider olan takım da bizdik. Sonuna kadar hak eden de bizdik” dedi. Fatih Terim ile birçok şeyin değiştiğini ifade eden Serdar “Sanki herkes Fatih Hoca’nın gelmesini bekliyormuş gibi (yabancı oyuncular da dâhil) performansını katladı. Demek ki Fatih Terim gibi bir hocaya ihtiyacımız varmış” yorumu yaptı.

C planı SneIjder

Santrfor arkasındaki hattı çok sağlam kurmak isteyen Galatasaray’da Wesley Sneijder aşkı alevlendi. Geçen sezon takımdan ayrılan ve şu an bonservisi Al Gharafa takımında olan Hollandalının sarı-kırmızılıları haber yolladığı belirtildi. Ama G.Saray teknik heyeti için Wesley Sneijder üçüncü sırada... Terim’in listesinde birinci sırada Emre Akbaba var fakat Alanyaspor yönetimi millî futbolcu için astronomik ücretler isteyince G.Saray yönetimi Shaqiri seçeneğine yönelmişti. İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok’tan Galatasaray ile ilgili bilgi almayı sürdürürken, herhangi bir menfi duruma karşı, sarı-kırmızılılar da Wesley Sneijder’i C planı olarak belirledi.