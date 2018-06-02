Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'le 1 yıl daha sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TELEVİZYON İZLEYENLER YANLIŞ ANLIYOR"

Saha içindeki agresif yapısıyla bilinen Emre Belözoğlu maç içinde hakemlere küfür etmediğini söyledi. Belözoğlu, "Ben hayatımda hiçbir hakeme küfür etmedim. Televizyondan izleyenler ağzıma ne gelirse söylüyormuşum gibi anlıyor." şeklinde konuştu.

"HALİL UMUT MELER BİZİ EZDİRDİ"

Öte yandan Galatasaray maçının hakemi hakkında da konuşan Emre, ''Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın.'' dedi.