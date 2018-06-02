Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda 10 gol 10 asistle büyük rol oynayan Garry Rodrigues, başta Newcastle United ve Crystal Palace olmak üzere İngiliz ekiplerinden teklifler alıyor.

YENİ SÖZLEŞME VE ZAM

Fatih Terim'in gelişiyle gözle görülür bir yükselişe geçen tecrübeli futbolcu, yönetimden yeni kontrat istedi. Rodrigues, 1 milyon 350 bin lira olan yıllık alacağının 2.5 milyon euroya çıkarılmasını menajeri aracılığıyla yönetime iletti.

PAOK'tan 3.5 milyon euroya transfer edilen Rodrigues için İngiltere'den yaklaşık 20 milyon euroluk tekliflerin geldiği ancak Fatih Terim'in başarılı oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Yönetim ise Finansal Fair Play kurallarından dolayı Rodrigues'i satabilir. Öte yandan Yeşil Burun Adalı futbolcu zam yapılmaması durumunda takımdan ayrılmak için izin istedi.