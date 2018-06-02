Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, olağan genel kurulunda yeni başkanını seçecek. Bugün başlayan toplantı yarın yapılacak seçimle birlikte sona erecek ve sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı belli olacak.



Başkanlık için, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışıyor. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en zorlu seçim olması beklenen yarış öncesinde iki adayın da yönetim kurulu listeleri belirlendi.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ



Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi:

Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan



Ali Koç'un Yönetim Listesi:

Semih Özsoy, Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Setaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlayan Kızılhan