Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklenen Ali Koç, "Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz." dedi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

"Umarım bugün ve yarın hayırlara vesile olur. Sayın başkanım, Fenerbahçe tarihine yazılacak çok önemli işlere imza attınız. Büyük hizmetleriniz oldu. Tesisleşme, stat, amatör branşlar, hayatınızı Fenerbahçe'ye vakfetme... Tüm bunlar için size minnettarım. 3 Temmuz saldırısında ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, bu süreçte dimdik duruşunuz, kaçtı derken Türkiye'ye dönmeniz, kaçtı diyenlerin kaçması, bizlere verdiğiniz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de bilhassa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olacağız."

"FENERBAHÇE FETÖ SALDIRISINDA AYAKTA DURMUŞTUR"

"Fenerbahçe camiası, alçak FETÖ saldırısına karşı ayakta durmuştur. Ne şikesi memleket elden gidiyor sözünüzü biz anladık, tüm Türkiye'nin anlaması zaman aldı. Liderliğinizdeki Fenerbahçe olmasa bu durum çok daha vahim olabilirdi. Allah korusun, bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıkması halinde saçınızın kılına bir zarar gelse, bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir. Aklı olan her Fenerbahçeli, bu süreçteki katkılarınız için daima müteşekkir olacaktır. O dönemlerde bizler de var gücümüzle mücadele ettik. Takdir sizindir."

"ARZULAMADIĞIMIZ KONULAR OLDU"

"Sevgili kongre üyeleri, bugüne kadar çok şey yaşadık. Üzüldük, arzulamadığımız konular oldu. İki taraf da çok ifade kullandı. Bilhassa benimle ilgili muhtelif hususlarda itham ve iddialarda bulunuldu. Bazı hadiselerle ilgili gerçekleri çok farklı şekilde ifade ettik. Tek tek gerekli yanıtları verdiğim hususlarla ilgili, karşılıklı konuşalım istedim."

"FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ"

"Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Bugün geldiğimiz noktada kendinizi Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz. Size unuttuğunuz büyük bir konudan bahsedeceğim. İnsandan söz edeceğim. Her golün, her sevinci kaynağı insan..."

Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İlk başkandan, ilk efsanelerimize... Tüm isimler Fenerbahçe'nin ayrılmaz parçalarıdır. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı düşününce neden istenilen başarıların gelmediğini daha iyi anlayacaksınız.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN İŞİNİZE GELMEYEN KISIMLARINI GÖRMEZDEN GELDİNİZ"

"Siz kendi doğrularınıza göre Fenerbahçe tarihinin işinize gelmeyen kısımlarını görmezden geldiniz. Her başarıya ben dediniz, başarısızlığı başkalarına bağladınız. Bu sene kaçan şampiyonluktan da kendiniz hariç herkesi sorumlu tuttunuz. Hem bugün hem de genelde neden özeleştiri yapmadığınızı, 20 senede kendi sözlerinizden pişman olmadığınızı bugün daha iyi anlıyorum. Bugün mecburen yayıncı kuruluşu izliyoruz. Revivoları Alexleri, kendi TV'mizde göremiyoruz. Bu efsaneler sanki tarihimizden silinmiş. Kendi geçmişinizi de sildiğinizi fark etmiyor musunuz? Bu noktada Alex mevzusuna girmek istiyorum. Başkanımıza katılıyorum, Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapmamalıyız, Alex'in gitme zamanı gelmişti. Ya hoca ya Alex olacaktı... Buna rağmen kendisiyle veda edişimizi hiçbir zaman sindiremedim. Alex'e belgesel izni verilmemesi, stadımıza sokulmaması nasıl bir zihniyet ürünüdür? Fenerbahçe'ye faydası mı olmuştur? Zaten Alex'i bu taraftarın gönlünden silemezsiniz. Aynen Lefter gibi, Can gibi, Cemil gibi... Bunları yok saymak mümkün değildir."