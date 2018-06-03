Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kongre sonuçları, Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları FB TV ekranlarından yayını yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu sonuçlarının ardından belli oluyor. Fenerbahçe camiası, bugün tarihi günlerden birini daha yaşıyor. Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya başkanlık yapmak için birbirleriyle yarışıyor. Fenerbahçe kongre sonuçları, Fenerbahçe seçim sonuçları, başkanlık seçimi ile ilgili tüm detaylar bu haberde bulunuyor. Sarı-lacivertli camia, tarihinde ilk defa statta bir kongre yapıyor. Renkli anların yaşandığı Fenerbahçe başkanlık seçiminde üyeler âdeta ikiye bölünmüş durumda. Başkan adayı Ali Koç lehine yapılan konuşmalarda bir grup, Başkan Yıldırım'ı öven sözlerle diğer grup yaptıkları tezahüratlarla maç ortamını yaşatan bir ambiyans yaşanıyor. Fenerbahçe başkanlık seçimlerini FB TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Fenerbahçe kongresine rekor katılım

26 bin 650 üyenin oy hakkı bulunduğu sarı-lacivertli camiada Yıldırım 13. defa bir seçim zaferi yaşamak için yarışıyor. Ali Koç ise sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmak için üyelerden oy bekliyor. Seçimli Olağan Genel Kurul'da sabah saatlerinden itibaren üyeler sandığa gidecek ve oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar toplu olarak açılarak sayım işlemi gerçekleşecek.

Kongrenin ilk gününde Yıldırım, Koç'a çağrıda bulundu

Mevcut Başkan Yıldırım, kongrede yaşanan gerginliklerden dolayı kongre üyelerine sert çıktı. Üyelerin maçta bağırmadıklarını, kongrede bağırdıklarını ifade eden Yıldırım, ''Burası kongre, herkes saygılı olsun'' şeklinde sert bir ifade kullandı. Konuşmasının sonunda başkan adayı Koç’a “Sen ne veriyorsan ben de aynısını veriyorum. Aynı şartlarda... Açık arttırmaya çevirmeyelim bu işi, gel ikimiz de aynı parayı koyalım kasaya. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun Fenerbahçe’nin parası. Sen futbol şubesinin başına geç, ben de amatör şubeleri ve kulübü yöneteyim Hodri meydan... Buyurun kim Fenerbahçe için var, görelim” gibi tarihi bir teklifte bulunan Yıldırım, kongredekiler tarafından ayakta alkışlandı.

Aziz Yıldırım: Nasıl hesap soracaklar

20 yıl önce de kongrede seçilerek göreve geldiğini ifade eden Yıldırım, sarı-lacivertli camianın şan, şöhret, soy sop bakmadığını söylerek bu yola baş koyduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin bir aşk olduğunu söyleyen Yıldırım, ''Değişim tabii ki kaçınılmazdır. Değişimden kastedilen şey yöneticilerin değişmesi olsa gerek. Sanki ben ve arkadaşlarım değişirse, sihirli bir dokunuş olursa her şey değişecek! Değişimden anlaşılması gereken Fenerbahçe’nin nasıl değişeceğidir. Bu Yargıtay kararı benim kişisel kararım değil. Öyle olsa ‘karar çıkana kadar başkan kalmak istiyorum’ demezdim. Ali Koç, 101 kişinin BİMER’e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Şimdi diyorlar ki Aziz Yıldırım herkesle kavga ediyor. Ben de soruyorum hırsızın hiç mi suçu yok? Bizi bu noktaya getiren her şeyin altında 3 Temmuz yatmaktadır” Bu arada kongrede Aziz Yıldırım ve yönetimi mali-idari yönden ibra edildi.