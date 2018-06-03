Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Store’lardan 210 bin ürün satışı hedeflenen Grey Weekend kampanyası kapsamında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz; dün Beyoğlu GSStore’un yolunu tuttu. Başkan Cengiz, BeyoğluGS Store’da 5 bin TL tutarında bir alışveriş yaparken bu alışverişin Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan engelli vatandaşlarımıza bağışlanacağını ifade etti. Burada açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı, “Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Dünyanın hangi kulübünde, hangi sosyal olgusu ve sivil toplum örgütünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, birleşiyor, milyonlar oluyor alışveriş yapıyor, destekliyor... Böyle bir olay ne Real Madrid’de, ne Chelsea’de, ne Juventus’ta var. Bu sadece Türkiye’de olur, o da Galatasaray’a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Elimizden geleni yapacağız

“Galatasaray bir dünya markas

ıdır. Galatasaray’ı sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da tepesine oturtmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Taraftarlarımız müsterih olsun” ifadelerini kullanan Mustafa Cengiz, “UEFA’dan men cezasını engelledik. Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun istekleri doğrultusunda gereken eklemeleri yapacağız. Biz de zamanımızdan, gücümüzden, bilincimizden, aklımızdan ne geliyorsa taraftar ve camia için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Cengiz, “Taraftarımızın nasıl bir taraftar olduğunu sadece UEFA değil, bütün dünya görecek. Burada taraftarın sesi bütün Avrupa’dan, dünyadan duyuluyor. Bu stokları eritene kadar çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Devler Ligi ‘Balo’su

Dünya futbolunun “Problem çocuğu” Mario Balotelli ile Galatasaray arasında sıcak saatler yaşanıyor. Her ne kadar kariyerinin düşüş döneminde gibi gözükse de henüz 27 yaşında olan, geride bıraktığımız sezon da Nice formasıyla 26 gol kaydeden İtalyan futbolcu tekrardan devlerin radarına girdi. Roberto Mancini tarafından İtalya Millî Takımı’na davet edilen ve oynadığı iki hazırlık karşılaşmasının birinde gol kaydeden Balotelli için menajeri Mino Raiola temaslarını sürdürürken, ünlü oyuncu danışmanı golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesi gerektiğini inanıyor. Bu sebeple Galatasaray seçeneğini düşünen Balotelli’nin menajeri sarı-kırmızılı takımın idari direktör Şükrü Hanedar’la temas kurdu. Teknik direktör Fatih Terim, dünya üzerinde disipline edemeyeceği oyuncu olmadığını belirtirken, “Balotelli’yi tabii ki takımda görmek isterim” sözlerini kurmayına iletti.