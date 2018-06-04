Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımdan ayrılan Anderson Talisca’yı bombaladı. 1 Haziran’a kadar 21 milyon avroluk bonservis bedelinin ödenmemesi ve Talisca’nın Benfica’ya dönmesi konusuna açıklık getiren siyah-beyazlıların patronu Brezilyalı yıldızın futbol hayatına Beşiktaş’ta devam etmek istememesi üzerine yollarının ayrıldığını söyledi. Kariyerini İngiltere ya da İtalya’da sürdürmek isteyen oyuncuya sitem eden Orman, “Talisca devre arasında Beşiktaş’ta kalmak istemediğini bana iletmişti. Devam etmesi için son anlara kadar uğraştık ama olmadı. Maalesef bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. ‘Talisca’yı al’ denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş’ın ne olduğunu gidince anlar” diye konuştu.

“Bu iş olmaz”

Talisca’nın menajerlerinin çok yüksek bedelle kapılarını çaldığını söyleyen Orman, “30 milyon avroya satabileceklerini söylediler. Zaten 21 milyonu Benfica’ya gidecekti. Menajerler ise 5 milyon avro talep etti. Beşiktaş’a 4 milyon avro para kalacaktı. Bunu imzalasak 5 milyonluk kısım için dedikodular çıkacaktı. Bu iş olmaz dedik. Oyuncu iki yıllık kiralama bedelini aldı. Allah yolunu açık etsin. Bonservisini almama sebebi oyuncunun kalmak istememesiydi” dedi. Başkan Orman, ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Oğuzhan Özyakup hakkında, “Oğuzhan bizim oyuncumuz. Bugün, yarın açıklanır. Onun ilk günden beri en büyük sıkıntısı ilk alınırken Arsenal’le yapılan anlaşma. Başka takıma giderse Arsenal’in pay alma hakkı yok ama Beşiktaş’la uzatırsa yüzde 30 oluyor. Biz de Arsenal’e ‘Bunu makul seviyelere indirin’ diyoruz” sözlerini kullandı.