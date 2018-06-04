Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da eski aşk yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı takımda 2013-2017 yılları arasında forma giyen ve Hagi’den sonra gelen en büyük 10 numara olarak kabul edilen Wesley Sneijder’in, yöneticilere “Beni alın” diye haber yollaması sonrasında gelişmeler devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in “C planı” olarak baktığı Hollandalı, yeniden Florya’ya dönmek için can atıyor. Katar kulübü Al Gharafa’dan alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazır olan dünya yıldızı, 2016 yazında Fatih Terim’le buzları eritmişti ve şimdi de hocasıyla el ele verip geçmişe bir sünger çekmek istiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, gönderiliş şeklini tasvip etmediğini söylediği Sneijder’e bir hayli sıcak bakıyor.



Babel de BAE’ye gitmişti

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek döneminde hata olarak gördüğü bir konuyu daha düzeltmek isterken, kurmayları da Sneijder ile ilgili bilgiler verip başkana örneklemelerde bulundu. Bazı kesimler Sneijder’in 33 yaşında olması sebebiyle Galatasaray’a artık katkı veremeyeceğini söylerken, bu eleştiriler “UEFA Kupası’nı aldığımızda Hagi de 35 yaşındaydı” denilerek çürütüldü. Ayrıca Katar Ligi’nde oynamanın bir futbolcuyu gerilettiği öne sürülürken, bu eleştiri de Mustafa Cengiz’e “Babel de Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti. Ama sonra İspanya’ya daha sonra da Beşiktaş’a gidip harika performans gösterdi” örneği verilerek bertaraf edildi. Ayrıca Sneijder’in Galatasaray’da forma giydiği 5 sezon boyunca kupasız bir dönem geçirmemiş olması G.Saray başkanını en çok etkileyen kısım.