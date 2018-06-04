Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Merakla beklenen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Ülker Stadı’ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Koç, 4.644 oyda kalan Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık döneminin ardından kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.



Sihirli değneğimiz yok

Ali Koç sonuçların açıklanmasının ardından Divan Başkanı Vefa Küçük tarafından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Sözlerine seçimin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Koç, “Elimizde sihirli değnek yok. Gelen, yeni sayfa açan her şeyi anında halledecek diye bir şey yok. Ben ve arkadaşlarım hayallerimizi ve hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi sunacağız” derken, “Hep beraber bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Eski güzel günlerimize dönmeye, bayraklarınızı çıkarmaya, mutlu olmaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun” sözlerini kullandı.



İki isme özel teşekkür

Koç, “Burada 2 kişiyle başladık. Biri Burhan Karaçam’a gittim. Var mısın dedim, “Sonuna kadar varım” dedi. Onu hiç görmediniz. Finansal çalışmalar yaptık, her şeyi çalıştık. Sonra da Semih Özsoy. Kendisiyle yönetim kurulundaydık. Oradayken de çok haşır neşir değildik. 3 Temmuz’da farklı bir dostluğumuz oldu. Bu süreçte minumum hata yaptıysak onun sayesindedir. Onun zekası, insanları tahlil ediş şekli minimum hataya sebebiyet verdi. Yolda tuzaklar oldu, iyilik yapıyor adına bilgi verenler oldu. Ama bizim korkacacağımız hiçbir şey yoktu” şeklinde konuştu.

Henüz başkan değilim

Stat dışında bekleyen ve seçimi Ali Koç’un kazandığını öğrenen sarı-lacivertli taraftarlar yeni başkana haber göndererek kendilerini stada almasını istedi. Fakat Koç hoparlörle yaptığı konuşmada, ‘Henüz başkan değilim, yetkim yok’ karşılığını verince taraftarlar içeri giremedi.



Semih’ten gönderme

F.Bahçe’nin eski futbolcusu Semih Şentürk yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur” diyerek Yıldırım’a gönderme yaparken Ali Koç’a başarı dileğinde bulundu.



Sıcak hava bunalttı

Fenerbahçe Genel Kurulunda sıcak hava üyelere zor anlar yaşattı. Başkan adaylarından Ali Koç gömlek değiştirip tekrar oy kullanılan alana gelirken, Aziz Yıldırım da şapka yardımıyla sıcaktan etkilenmemeye çalıştı.



Selfie rekoru kırıldı

Her iki başkan adayı da taraftarlar ve üyelerle fotoğraf çektirmekten yorgun düştü. Sabah saat 10.00’dan itibaren stada gelmeye başlayan üyeler iki başkan adayıyla da bol bol selfie çektirdi. Yoğun fotoğraf istekleri zaman zaman izdihama yol açtı.

O olmasaydı burada olmazdım

Koç konuşmasında Aziz Yıldırım’a da büyük övgüde bulunurken, “O olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı, bu stat olmazdı, Semih burada olmazdı. Türkiye’deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz, yakın zamanda Türkiye’de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı bizim salonumuz da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasydı amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Fenerbahçe girdikçe bütün rakiplerimiz girdi. Basketbol da, kürek de atletizm de kalkındı. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Başkanımız, kattıklarıyla efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. Ancak; en büyük kahramanlığını da 3 Temmuz’da göstermiştir. Çünkü kendisi direkt hedef alınmıştır” derken, “Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu süreçte F.Bahçe’nin en büyük savaşçısı, en büyük ismi Aziz Yıldırım olacaktır. O, bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir” sözlerini kullandı.

Mazbata töreni yarın

F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yeni başkan Ali Koç’un mazbata töreninin salı günü Ülker Stadı’nda taraftarlara açık olarak yapılacağını açıkladı. Koç mazbatasını alacak ve resmen görevine başlayacak. Taraftarın stadı büyük oranda doldurması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Koç’a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra TFF ile Beşiktaş ve G.Saray başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübü de Koç’u tebrik etti.



Yıldırım erken gitti

Seçimde ilk sandıklardan itibaren belirgin şekilde beyaz pusulaların fazla çıkması sonuçlar resmî olarak açıklanmasa bile tabloyu saatler öncesinde belli etmişti. Bu durumun farkına varan Aziz Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken seçim alanını terk etti.



Aydınlar’a tepki

3 Temmuz sürecinde TFF Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar’a üyeler büyük tepki gösterdi. Aydınlar’ın oy kullanmak için stada gelmesiyle üyeler “Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Yok böyle bir kongre

Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka büyüklüktür işte, adı konamaz. demişti duayen gazeteci İslam Çupi. Bu söz Ülker Stadı’nın basın tribününün duvarlarında iri puntolarla asılıdır hâlâ… Fenerbahçe’nin dünkü kongresi, bu sözün ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bir yanda 20 yıldır kulübü yöneten Aziz Yıldırım, diğer tarafta ise adaylığıyla büyük heyecana sebep olan Ali Koç vardı. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Fenerbahçe’nin tarihî genel kurulu, âdeta parmak ısırtacak cinstendi. İki gün boyunca süren genel kurul, derbi maçları aratmayacak derecede heyecanlıydı. Fenerbahçe’nin tarihindeki en çekişmeli kongreye katılım rekor düzeyde olunca sarı-lacivertli camia salonlardan taşmış, stadı doldurmuştu. 20 binin üzerinde üye oy kullanmak için stada akın etti.



Ünlüler akın etti

Kongreye katılımın yüksek olmasında elbette Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en fazla üyeye sahip kulüp olmasının payı vardı. Mustafa Cengiz’in başkan seçildiği Galatasaray başkanlık seçimlerinde oy kullanabilecek 8 bin üyenin 4 bin 803’ü sandığa gitmişti. Yine Beşiktaş’ın son kongresinde kullanılan oy sayısı 4 bindi. Fenerbahçe’nin kongresinde ise oy kullanabilecek 26 bin üyenin yüzde 90’ı sandık başına geldi. Heyecanın ve çekişmenin bu kadar yüksek olduğu seçimde Türkiye’nin tanınmış simaları da hazır bulundu. Eski futbolculardan sanatçılara, siyasetçilerden iş adamlarına kadar çok sayıda ünlü kongreye akın etti.

O BİR EFSANEYDİ

Her ne kadar seçimi kaybetse de F.Bahçe taraftarının uzun yıllar gönlünü kazandı Aziz Yıldırım. Birçok ilkler onunla yaşanırken birçok başarı hikayesi de onun döneminde yazıldı. Fenerbahçe’de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk (6) yaşayan başkan olan Yıldırım, başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Süper Lig’de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı. Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı.



Dünya yıldızları geldi

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde aralarında Joachim Löw, Mustafa Denizli, Arthur Zico, Luis Aragones gibi isimlerin de olduğu 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Dünya çapında birçok ünlü futbolcu da takıma kazandırıldı. Rebrov, Kennet Andersson, Ortega, Van Hooijdonk, Kuyt, Van Persie, Alex de Souza, Roberto Carlos, Ribas, Anelka, Valbeuna, Sow, Niang, Güiza, Soldado, Meireles ve Nani bunlardan bazılarıydı.



Potada bir ilk

F.Bahçe Aziz Yıldırım’la erkek basketbolda 16 yıl aradan sonra (kulübün 100. yılında) 2007’de ligde şampiyonluğa ulaştı. Basketbol tarihinde 8 şampiyonluğun 7’si Yıldırım döneminde geldi Yıldırım Zeljko Obradovic’i 2013 yılında takımın başına getirdi. Ve Obra’lı Fener 2016-2017 sezonunda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid’e kaybetti.



Filede de boş durmadı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde 2010’da Kulüplerarası Dünya Şampiyonu oldu. 2012 yılında ise Bakü’de Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. Sarı Kanarya 2009 yılında CEV Kupası’nda 3’üncü, 2013 yılında 2. oldu. Fenerbahçe, Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa’da kupa kazandı.