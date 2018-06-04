Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Aykut Kocaman istifa etti. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la birlikte Aykut Kocaman devri de sona erdi. Tecrübeli teknik adam istifa etti.

KOCAMAN DEVRİ KAPANDI

Sezon başında Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Aykut Kocaman, başkan adaylarının önünü açmak için istifa edeceğinin sinyallerini vermişti. Seçim öncesi görevinden ayrılması beklenen Kocaman, Ali Koç'un başkan olmasının ardından takımdan ayrıldı.

Bu kararda Ali Koç'un Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünmediğini söylemesinin de etkili olduğu ifade edildi. Kocaman'ın Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.