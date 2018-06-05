Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Rusya hazırlık maçı saat kaçta, Türkiye Rusya hazırlık maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Türkiye, Rusya ile hazırlık maçın karşılaşıyor. Futbol severler ise Türkiye Rusya hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? sorularına cevap arıyor. Hemen belirtelim; Rusya Türkiye hazırlık maçı Kanal D ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenecek. A Milli Futbol Takımımız, 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Milliler, İran ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılırken; Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. Rusya, Dünya Kupası öncesi oynayacağı Türkiye maçını kazanarak moralle turnuvaya başlamak istiyor. Dünya Kupasına katılamayan Millilerimiz ise Rusya karşısında gol veya goller bularak mücadeleden galip ayrılmak istiyor.

Türkiye Rusya maçını Kanal D ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Rusya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya ile oynayacağımız maç, TSİ 19:00'da Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yayınlanacak.

Tosun Paşa cezalı

Milli Takım'da 2-2 berabere biten Tunus maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı konuma düşen Everton'ın golcüsü Cenk Tosun, bu maçta forma giyemeyecek. Rusya ile tarihinde 18 kez karşılaşan Millilerimiz, bu maçların 14’ünden mağlup ayrılırken; sadece 3 maçtan galibiyetle ayrıldık. 31 Ağustos 2016’da Antalya’da oynanan mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk maç 1994’te

Rusya ilk kez 20 Nisan 1994’te Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan hazırlık maçında karşılaşan Milli Takım, bu maçta Dmitri Radchenko’nun 10. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. 22 Nisan 1998’de Moskova’da oynanan maçtan ise Rusya, yine aynı skorla galip gelmeyi başarmıştı.

SSCB döneminde 15 maç oynandı

Türkiye, SSCB döneminde Rusya ile 15 maçta karşılaşmıştı. Bu maçların 12’sini kaybeden Milli Takım, sadece 3’ünü kazanmıştı. Bu serüvende Rusya ağlarına 8 gol bırakan Türkiye, kalesinde 30 gol gördü.

Mircea Lucescu ile 11. karşılaşma

Teknik Direktör Mircea Lucescu ile 11. maçına Rusya karşısına çıkacak olan Millilerimiz, geride kalan 10 maçta 3 galibiyet elde ederken; 4 kez de rakiplerine mağlup oldu ve 3 kez de berabere kaldı. Rumen teknik adamın idaresinde oynanan 4’ü resmi, 6’sı hazırlık maçı olmak üzere toplam 10 mücadelede 12 kez rakip fileleri sarsan Milli Takım, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

2018’deki beşinci mücadele

Milli Takım, 2018 yılında Rusya ile oynayacağı maçla birlikte beşinci hazırlık maçına çıkıyor. Millilerimiz, bu mücadelelerde 2 galibiyet elde ederken; sahadan da 2 kez beraberlikle ayrılarak bu yıl henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti karşısında 1-0 galip gelen Türkiye, deplasmanda Karadağ ile 2*2 beraber kalmıştı. İran'ı İstanbul'da 2-1 yenen Milli Takım, Tunus ile İsviçre’de oynadığı mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı.

Türkiye ve Rusya'nın muhtemel 11'i

Türkiye: Harun, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Yunus Mallı, Yusuf, Umut

Rusya: Akinfeev, M.Fernandes, Ignashevich, Kudryashov, Granat, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Dzyuba