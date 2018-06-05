Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, TOFAŞ'ı konuk ediyor. Son iki yılın şampiyonu Fenerbahçe favori gösterilirken, TOFAŞ 18 yıl sonra yeniden şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Doğuş kendi taraftarı önünde TOFAŞ'ı konuk edecek. Bu akşam saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakayı Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçı beIN Sports 3'ten canlı izlenebilecek.

Finalin favorisi Fenerbahçe Doğuş

Ligde normal sezonu 30 maçta 27 galibiyet, 3 yenilgi ile lider tamamlayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 2-0, yarı finalde ise Banvit'i 3-0 ile geçti. Rakiplerine maç vermeyen Sarı Kanaryalar böylece final biletini aldı.

Bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini ise 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor'dan almıştı. 57 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Obradovic'in öğrencileri bu muazzam seriyi finalde de sürdürmek istiyor.

TOFAŞ 18 yıl sonra finalde

Basketbol Süper Ligi'nde 18 yıl aranın ardından Play-off finaline yükselen Bursa temsilcisi TOFAŞ, normal sezonu Sarı-Lacivertlilerin ardından 2. sırada tamamladı. Play-off'larda Eskişehir Basket'i 2-0 ile geçen TOFAŞ, Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşırken rakibini 3-1 ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı.

80. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ bu akşam lig tarihinde 80. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 79 maçta 47 maçı Fenerbahçe Doğuş kazanırken, 32 maçın galibi ise TOFAŞ oldu.

Normal sezonda Bursa'da oynanan maçta gülen taraf 71-88'lik skorla Fenerbahçe olmuştu. İstanbul'da ise yine Obradovic'n öğrencileri kazanırken, bu kez skor 98-78 oldu.

Play-off final statüsü

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Doğuş’un ev sahibi avantajıyla başlayacağı serinin ilk maçı 5 Haziran Salı günü, ikinci maçı ise 7 Haziran Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından seri Bursa’ya taşınacak. 9 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da ve 11 Haziran Pazartesi günü saat 21.00’de TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maçlar sonunda gerekmesi halinde, serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de İstanbul’da, altıncı maçı 15 Haziran Cuma günü saat 21.00’de Bursa’da ve yedinci maçı 17 Haziran Pazar günü saat 19.00’da İstanbul’da oynanacak.