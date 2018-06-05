Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Herve Renard, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadroda Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek Fas'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Savunma: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille),

Orta saha: M'barek Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En-Nesyri (Malaga)