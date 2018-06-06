Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de yeni başkan Ali Koç, transferlere başladı. Sarı-lacivertlilerin taze başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Sportif Direktörü görevini vermesini beklendiği Damien Comolli, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Havaalanından direkt olarak konaklayacağı otele geçen deneyimli futbol adamı, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Comolli, Ali Koç’un başkan seçilmesine çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’dayım ve burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.



Comolli, Fenerbahçe’deki planlarının sorulması üzerine ise, “Bunları konuşmak için daha çok vaktimiz olacak” cevabını verdi. İtalyan asıllı Fransız futbolcu sarrafı, daha önce görev aldığı Tottenham’da Bale, Corluka, Modric, Liverpool’da çalıştığı dönemde ise Luis Suarez, Andy Caroll ve Jordan Henderson gibi başarılı futbolcuları takımlarına kazandırmıştı. Deneyimli futbol direktörünün yarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapması bekleniyor.